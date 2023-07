Η Νορβηγία βρήκε όλα τα γκολ μαζεμένα μετά από δύο σερί παιχνίδια που έμεινε «άσφαιρη» και με το εμφατικό 6-0 κόντρα στις Φιλιππίνες τσέκαρε το εισιτήριο για τις «16» του Μουντιάλ γυναικών, χάρη και στο 0-0 Ελβετίας και Νέας Ζηλανδίας στο άλλο ματς.

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών, αλλά... χαμογέλασε τελευταία. Στο φινάλε του πρώτου ομίλου, η Νορβηγία ήταν η μεγάλη κερδισμένη καθώς έκανε το καθήκον της συντρίβοντας τις Φιλιππίνες (6-0) και την ίδια ώρα ο «τελικός» πρόκρισης έμεινε ισόπαλος, με αποτέλεσμα οι Σκανδιναβές να τσεκάρουν το εισιτήριο της 2ης θέσης αφήνοντας εκτός συνέχεια τη διοργανώτρια, Νέα Ζηλανδία.

Το σύνολο της Χέγκε Ρίισε προβλημάτισε απέναντι στις πιο ανταγωνιστικές ομάδες του γκρουπ, δίχως να πετύχει γκολ σε 180 λεπτά αγώνα με τις Νεοζηλανδές και την Ελβετία. Το σκηνικό, όμως, ανετράπη πλήρως απέναντι στις υποδεέστερες Φιλιππίνες, με τη Νορβηγία να σπάει την «κλειδαριά» από το 6ο λεπτό χάρη στη Χάουγκ, η οποία και διπλασίασε τα γκολ της ομάδας της στο 17' για να έρθει η Χάνσεν και να ανεβάσει το σκορ ημιχρόνου στο 3-0.

Το αυτογκόλ της Μπάρκερ, το εύστοχο πέναλτι της Ρέιτεν και το χατ-τρικ που ολοκλήρωσε η Χάουγκ στο 90+1' (μόλις τέταρτο στην ιστορία των Μουντιάλ γυναικών) ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο, αν και στα τελευταία λεπτά όλος ο πάγκος της Νορβηγίας είχε την προσοχή στραμμένη στο Ελβετία-Νέα Ζηλανδία. Το τελικό 0-0 σφράγισε έτσι την πρόκρισή τους στις 16 καλύτερες ομάδες, όπου θα αντιμετωπίσουν τον πρωτοπόρο του 3ου ομίλου, ο οποίος θα κριθεί από το ματς Ιαπωνία-Ισπανία (με νίκη ή ισοπαλία τερματίζει πρώτη η Ρόχα).

Από την άλλη, οι Φιλιππίνες προσγειώθηκαν απότομα μετά τη νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας, τερμάτισαν στην τελευταία θέση κι έγραψαν αρνητική ιστορία κόντρα στη Νορβηγία, αφού έγιναν η πρώτη ομάδα που υποπίπτει σε αυτογκόλ, πέναλτι, αποβολή, χατ-τρικ αντιπάλου, χάνει κι αποκλείεται στο ίδιο παιχνίδι!

📣 - Philippines🇵🇭 become the 1️⃣st team in World Cup history to



👉score an own goal

👉concede a penalty goal

👉receive a red card

👉concede a hat-trick

👉lose

👉be eliminated



in 1️⃣ World Cup match#FIFAWWC #NORPHI