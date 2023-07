Η Μίλαν και η Μόντζα ανακοίνωσαν πως θα καθιερώσουν το «Silvio Berlusconi Trophy», μια ετήσια φιλική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων προς τιμήν του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν Μίλαν και Μόντζα, με την καθιέρωση ενός μεταξύ τους φιλικού παιχνιδιού για χάρη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Με την ετήσια φιλική αναμέτρηση, «Silvio Berlusconi Trophy», θα αποτίουν φόρο τιμής οι δύο ομάδες στον ιστορικό πρόεδρό τους και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο μήνα σε ηλικία 86 ετών ύστερα από μάχη ετών με τη λευχαιμία.

Ο Μπερλουσκόνι ήταν ο ισχυρός άντρας της Μίλαν από το 1986 έως το 2017, ενώ ανέλαβε τα ηνία της Μόντζα το 2018. Ήταν τότε που η ιταλική ομάδα βρισκόταν στην τρίτη κατηγορία και την οδήγησε στη Serie A τη σεζόν 2021/22. Οι δύο σύλλογοι θα παίξουν την πρώτη «έκδοση» του φιλικού στις 8 Αυγούστου στο «Stadio Brianteo» της Μόντζα με την έδρα να εναλλάσσεται κάθε χρόνο.



