Η Κάρντιφ πήγε στα γαλλικά δικαστήρια και ζήτησε αποζημίωση από τη Ναντ ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ για τον θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα σε αεροπορικό δυστύχημα!

Η Κάρντιφ συνεχίζει να ζητά αποζημίωση για τον θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα και αυτή τη φορά κινείται εναντίον της Ναντ ζητώντας 110 εκατ. ευρώ.

Ο σύλλογος από την Ουαλία έχει ετοιμάσει ακόμα μία νομική ενέργεια που θα αρχίσει άμεσα, καθώς θεωρεί τη Ναντ υπεύθυνη για το αεροπορικό δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε, πως ο Σάλα ταξίδευε στην Ουαλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αρχίσει έρευνα στη Γαλλία έπειτα από καταγγελία των δικηγόρων της Κάρντιφ. Η νομική διαδικασία επικεντρώνεται στον ρόλο των μάνατζερ του παίκτη Βίλι ΜακΚέι, Μπακαρί Σανόγκο και Μπάμπα Ντραμέ και την οργάνωση της μοιραίας πτήσης.

