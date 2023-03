Ο Τσούμπα Άκπομ βρήκε δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κόντρα στην Ρέντινγκ και έγινε ο πρώτος παίκτης της Μίντλεσμπρο που φτάνει τα 20 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος από το 1990.

O Τσούμπα Άκμπομ δεν σταματάει να σκοράρει! O πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Ρέντινγκ και έφτασε τα 22 γκολ σε 28 εμφανίσεις του στην φετινή Championship. Ο Άγγλος σέντερ φορ έσπασε ένα ρεκόρ 33 ετών και έγινε ο πρώτος παίκτης της Μίντλεσμπρο που φτάνει και μάλιστα ξεπερνάει τα 20 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος από το 1990 όταν ο Μπέρνι Σλάβεν είχε πετύχει 21 τέρματα. Αυτό μάλιστα ήταν το δεύτερο χατ τρικ του στην τρέχουσα Championship, καθώς είχε πετύχει και στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Γουίγκαν.

