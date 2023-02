Μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Λειψίας, ο Ντομένικο Τεντέσκο κάνει το άλμα στον διεθνή χώρο και αποτελεί με κάθε επισημότητα τον διάδοχο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην εθνική Βελγίου.

Τη σκυτάλη του ομοσπονδιακού τεχνικού του Βελγίου από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έλαβε και επίσημα ο Ντομένικο Τεντέσκο.

Η βελγική ομοσπονδία ανακοίνωσε την πρόσληψη του 37χρονου Ιταλογερμανού τεχνικού στο τιμόνι της εθνικής, τουλάχιστον μέχρι το ερχόμενο Euro το καλοκαίρι του 2024.

Ο Τεντέσκο συστήθηκε στο ευρύ κοινό από τη Σάλκε και μετέπειτα πέρασε από την Σπαρτάκ Μόσχας και τη Λειψία, με την τελευταία να τον απολύει τον περασμένο Σεπτέμβριο έπειτα από το κάκιστο ξεκίνημά της σε Bundesliga και Champions League.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3