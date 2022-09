Οι οπαδοί της Μίντλεσμπρο σήκωσαν ένα πανό στον τελευταίο αγώνα της ομάδας δείχνοντας την στήριξή τους στον Κρις Καμάρα μετά την συναισθηματικά φορτισμένη του συνέντευξη για την περιπέτεια της υγείας του.

Ο πρώην παίκτης της Μίντλεσμπρο, Κρις Καμάρα, μίλησε για τη μάχη του με την απραξία και για το πώς κόντεψε να εγκαταλείψει την τηλεόραση λόγω της νόσου και οι οπαδοί της Μπόρο έστειλαν ένα υπέροχο μήνυμα στον πρώην μέσο και νυν broadcaster.

«Ξυπνάω κάθε πρωί και αναρωτιέμαι αν θα μπορώ να μιλήσω. Κάποτε μιλούσα με απίστευτη ταχύτητα και τώρα βλέπω έναν άλλον στον καθρέφτη... Το μήνυμα από τον εγκέφαλο προς τα χείλη πηγαίνει τρομερά αργά» ανέφερε μιλώντας στο «The Diary Of A CEO» με τον Steven Bartlett την περασμένη εβδομάδα. «Αισθάνομαι απατεώνας» πρόσθεσε με βουρκωμένα μάτια.

Οι οπαδοί της Μπόρο λοιπόν σήκωσαν ένα πανό στο οποίο ανέφεραν: «Δεν είσαι απατεώνας, είσαι απίστευτος Κάμι»!

