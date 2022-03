Έρικσεν: «Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήξερα πως είμαι υγιής» (vid)

Ο Κρίστιαν Έρικσεν με δηλώσεις του εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Δανίας και τόνισε πως δεν θα γυρνούσε στη δράση αν δεν ήξερε πως ήταν υγιής.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Μπρέντφορντ επέστρεψε και στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Δανίας. Ο 30χρονος μέσος κόλλησε Covid-19, όμως ούτε o... ιός δεν κατάφερε να τον σταματήσει και αφού ανάρρωσε ενσωματώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/3) με το σύνολο του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Ο Δανός χαφ προπονήθηκε σήμερα (24/3) με την εθνική του ομάδα και πλέον μετρά αντίστροφα για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το εθνόσημο σε αγώνα μετά την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί στις 12 Ιουνίου, στο παιχνίδι με τη Φινλανδία για το Euro 2020. Ο Έρικσεν με δηλώσεις του εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην αποστλή της Δανίας και ξεκαθάρισε πως αν δεν ήξερε πως είναι υγιής δεν θα επέστρεφε στη δράση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να επιστρέψω στην εθνική ομάδα. Πέρασε ο καιρός, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Ήμουν τυχερός με τους γιατρούς και τη διάγνωση. Όλα είναι καλά για να επιστρέψω στο παιχνίδι και αυτό με παρακινεί ακόμη περισσότερο να επιστρέψω στην παλιά μου ζωή. Δεν θα είχα έρθει εδώ αν δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να επιστρέψω χωρίς να μου συμβεί τίποτα κακό», ανέφερε ο 30χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος το Σάββατο (26/3, 21:45) κόντρα στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ αναμένεται να αγωνιστεί για 110η φορά με το εθνόσημο.

🗣️"I'm very pleased to be back"



Christian Eriksen is set to play for Denmark for the first time since his cardiac arrest at Euro 2020 ❤️ pic.twitter.com/LEfuog4Dr9