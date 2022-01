Επικό τρολάρισμα της Χάντερσφιλντ στον Φρέιζερ Κάμπελ

Ανάρτηση για... βραβείο έκαναν οι διαχειριστές των social media της Χάντερσφιλντ με πρωταγωνιστή τον παίκτη της ομάδας Φρέιζερ Κάμπελ.

Δύο φωτογραφίες του Φρέιζερ Κάμπελ από την προπόνηση και ένα σχόλιο για ειδικό βραβείο!

Οι διαχειριστές του επίσημου λογαριασμού της Χάντερσφιλντ στο twitter, πόσταραν δύο κλικ από την τελευταία προπόνηση της ομάδας που δείχνουν τον 34χρονο Άγγλο άσο σε μια κίνηση που παραπέμπει σε πολεμικές τέχνες. Συνόδευσαν την ανάρτηση με λεζάντα:

«Όταν επιχειρείς Kung Fu στην προπόνηση, αλλά γρήγορα θυμάσαι ότι είσαι 34!»

Μάλιστα στο ίδιο κλίμα και η απάντηση του Κάμπελ που αναρωτήθηκε: «Πως κάνουμε report ένα tweet»!

Εδώ το σχετικό τουιτάρισμα:

When you attempt kung fu in training and then quickly remember you're 34... 😂@FraizerCampbell | #htafc pic.twitter.com/276AA1fayX