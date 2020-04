FIFA Quaranteam: Γουλβς η μεγάλη πρωταθλήτρια (vid)

Το ταξίδι του FIFA Ultimate Quaranteam έφτασε στο τέλος του και η Γουλβς απολαμβάνει τη θέα.

Οι Λύκοι με τον εξαιρετικό Φλάβιο (ή αλλιώς Fifilza) αναδείχθηκαν νικητές στον μεγάλο τελικό επικρατώντας της Χρόνινχεν με 2-1, χάρη σε γκολ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της διοργάνωσης.

Έτσι, μετά από 128 ομάδες και περισσότερα από 130 παιχνίδια συν τα replay, το φιλανθρωπικό τουρνουά FIFA 20 που διοργάνωσε η Λέιτον Όριεντ έριξε τίτλους τέλους.

