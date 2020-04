FIFA Quaranteam: Γουλβς και Χρόνινχεν στον μεγάλο τελικό!

Το τέλος του δρόμου έφτασε στο FIFA Ultimate Quaranteam, με τη Γουλβς και τη Χρόνινχεν να δίνουν ραντεβού για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (5/4).

Οι Λύκοι με τον @WolvesFifilza@ πήραν τη νίκη απέναντι στην Σταντάρ Λιέγης με 3-1 και μάλιστα με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ λίγο αργότερα το ολλανδικό κλαμπ με τον @NickDenHamer κυριάρχησε με 3-0 της Μπασάκσεχιρ.

Έτσι, μετά τις 128 ομάδες που συμμετείχαν στην εκκίνηση, οι δυο τους θα διασταυρώσουν τα… τηλεχειριστήρια τους, για τον τίτλο του πρώτου αντίστοιχου τουρνουά στο FIFA 20.

The #UltimateQuaranTeam semi-finals are planned for tonight 7pm UK time @fifilza7 plays vs @RSCL_ShadooW @Standard_RSCL ‼️ Tune in on twitch via https://t.co/pe66QSfdvX#wolvesesports pic.twitter.com/dwwdzleZiJ

— Wolves eSports (@WolvesEsports) April 4, 2020