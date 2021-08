Νικ Νερς: Παρά την αποτυχία στο Προολυμπιακό μένει στον Καναδά μέχρι το 2024 (pic)

Ο Νικ Νερς θα είναι ο προπονητής του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, αν φυσικά οι Καναδοί φτάσουν μέχρι το Παρίσι.

Η ομοσπονδία μπάσκετ του Καναδά ανανέωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του προπονητή των Τορόντο Ράπτορς, Νικς Νερς. Παρά την αποτυχία του Καναδά να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο από το Προολυμπιακό τουρνουά που έγινε στη Βικτόρια, ο Νερς διατήρησε τη θέση του.

Η νέα συμφωνία τον τοποθετεί στον πάγκο μέχρι το 2024, έτος που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού. Ένα χρόνο νωρίτερα θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ σε Ιαπωνία, Ινδονησία και Φιλιππίνες.

Ο Νερς είναι στον πάγκο του Καναδά από το 2019, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Canada Basketball 🇨🇦🏀 sign Senior Men's National Team Head Coach Nick Nurse to contract extension through Paris 2024.



Read more: https://t.co/cMnjgJAnvb pic.twitter.com/JXveA7SDPe