Η Νιγηρία... έκρυψε το σκορ στο Twitter μετά από τη συντριβή από την Αυστραλία! (pics)

Η Αυστραλία επικράτησε της Νιγηρίας με σκορ 108-69 σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων στο Λας Βέγκας ενώ οι Αφρικανοί απέκρυψαν το σκορ στα social media, εξηγώντας πως... δεν έχει σημασία!

Η Νιγηρία έκανε θόρυβο στο Λας Βέγκας με το 90-87 επί της Team USA στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο ομάδων ενόψει της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ενώ ο λογαριασμός των Αφρικανών στο Twitter καλύπτει με ιδιαίτερο τρόπο τους αγώνες της εθνικής ομάδας.

Έτσι, λοιπόν οι Νιγηριανοί γνώρισαν βαριά ήττα τα ξημερώματα της Τετάρτης 14/7 από την Αυστραλία με 108-69, μολονότι οι Boomers παρατάχθηκαν δίχως τους Πάτι Μιλς, Τζο Ινγκλς, Μάθιου Ντελαβεντόβα και Άρον Μπέινς. Την ίδια στιγμή, η Νιγηρία... απέκρυψε το σκορ στα social media!

«Τελικό σκορ: Δεν έχει σημασία... Αυστραλία, θα τα πούμε ξανά σε δυο εβδομάδες»!

«Σταματήστε να ρωτάτε το σκορ! Αν έχετε Internet, θα το βρείτε εκεί»!

Μάλιστα ο λογαριασμός της Νιγηρίας μετρούσε 30.000 followers πριν από τους φιλικούς αγώνες στο Λας Βέγκας και πλέον έχει ξεπεράσει τους 70.000!

Stop asking for score updates. If your internet is working, you can find the score. pic.twitter.com/YUASMLhWtU July 14, 2021