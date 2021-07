Σκόλα: «Δεν ξέρω αν θα σταματήσω μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες»! (pic)

Ο Λουίς Σκόλα άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει αποφασίσει για το αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Λουίς Σκόλα συνδέει εποχές, αιώνες, μπασκετικούς πολιτισμούς, παρελθόν και μέλλον δίχως ποτέ να βγει από το κάδρο τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Ο κόσμος έχει αλλάξει, το ίδιο οι άνθρωποι και οι συνήθειες τους όμως η ουσία είναι η ίδια, ειδικά στο μπάσκετ της Αργεντινής.

Ο Πάμπλο Πριχιόνι, ο Αντρές Νοτσιόνι, ο Λέο Γκουτιέρεζ, ο Μανού Τζινόμπιλι και ο Βάλτερ Χέρμαν αποσύρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και οι φίλοι της «αλμπισελέστε» έχουν αρχίσει, ήδη, να νοσταλγούν. Πλέον ο Σκόλα είναι ο μόνος που έχει επιβιώσει από την περίφημη Χρυσή Γενιά (Generación Dorada) που έκανε ασυνήθιστα πράγματα για μια χώρα όπως η Αργεντινή, αρχής γενομένης από το 2002 στην Ιντιανάπολις.

Ήταν η εκτόξευση μιας παρέας παιδιών 22-25 ετών και το μόνο που της έλειψε ήταν να τελειώσει τη δουλειά στον τελικό του Μουντομπάσκετ με τη Γιουγκοσλαβία, τον οποίο έχασε στην παράταση αν και ήταν μπροστά στο σκορ με 8 πόντους στα 2'35" για το φινάλε. Ο Σκόλα αποτελεί τον μέντορα της νέας γενιάς. Του Καμπάτσο, του Βιλντόζα και του Ντεκ που θα πάρουν την σκυτάλη.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο αποτελούν θεωρητικά τον Τελευταίο Χορό του μεγάλου Αργεντινού ωστόσο ο ίδιος εξήγησε πως δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση! «Δεν ξέρω αν θα σταματήσω μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

"I don't even know if I'm going to retire after the tournament." - the ageless Luis Scola, going into the Olympics.