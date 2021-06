Στην Team USA και ο Κρις Μίντλετον! (pic)

Ο Κρις Μίντλετον ήταν ο επόμενος που έθεσε τον εαυτό του στην διαθεσιμότητα της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Μπορεί ο Στεφ Κάρι να είπε «όχι» στην Team USA ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο ωστόσο οι Αμερικανοί αναμένεται να «κατεβάσουν» πολύ δυνατή ομάδα.

Ο τελευταίος που έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση του Γκρεγκ Πόποβιτς ήταν ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος θα βρεθεί κανονικά με τη σειρά του στο μεγαλύτερο ραντεβού του παγκόσμιου αθλητισμού.

Επίσης εκείνοι που θα φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ είναι και οι Κέβιν Ντουράντ, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζέισον Τέιτουμ, Μπράντλεϊ Μπιλ και Ντέβιν Μπούκερ. Αντίθετα εκτός έχουν μείνει οι Ντόνοβαν Μίτσελ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Τζίμι Μπάτλερ.

Milwaukee Bucks forward Khris Middleton has committed to joining Team USA's 12-man roster for the Summer Olympics, @excelbasketball agent Mike Lindeman tells ESPN.