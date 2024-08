Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εμφανίστηκε φορώντας ένα ιδιαίτερο ζευγάρι παπουτσιών.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πάτησε το παρκέ του Μπερσί, έχοντας στα πόδια του ένα ξεχωριστό παπούτσι. Ενόψει του τελικού του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο «Βασιλιάς» είχε ένα ζευγάρι που φέρει το όνομα του σε χρυσαφί χρώμα.

Ένας... προάγγελος αυτού που θέλει να κατακτήσει σε λίγη ώρα, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν τη Γαλλία (22:30, live από το Gazzetta) με στόχο να κατακτήσουν το πέμπτο σερί χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

The King 👑 debuts new gold LeBron 22s for the gold medal game 🥇#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/XqGvFpRbLP