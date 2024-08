Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησαν σε διπλανές θέσεις τον ημιτελικό ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σερβία.

Οι θέσεις δίπλα στο παρκέ, στον ημιτελικό του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σερβία (95-91), ήταν γεμάτες από πασίγνωστα πρόσωπα.

Κάποια αποτελούν... τοτέμ του μπάσκετ, όπως ο Πάου Γκασόλ, ο Καρμέλο Άντονι, ο Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο ράπερ Τράβις Σκοτ, ο οποίος στο φινάλε πανηγύρισε σαν... τρελός τη νίκη των ΗΠΑ.

Και ανάμεσά τους δύο εξαιρετικά γνωστές φιγούρες στο ελληνικό κοινό. Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εργκίν Αταμάν!

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, ο οποίος επέστρεψε μετά από μία σεζόν απουσίας, στον Ολυμπιακό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δίπλα δίπλα, λίγες εβδομάδες προτού ξεκινήσουν τις αναμετρήσεις στο παρκέ, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Sasha Vezenkov and Ergin Ataman watching one of the greatest ever games in the Olympics together 👀 #Paris2024 pic.twitter.com/7zBxf1Ti4H