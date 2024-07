Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν είχε και την...καλύτερη δυνατή υποδοχή στη Λιλ όταν έφτασε στη γαλλική πόλη με την Team USA.

Το καλοκαίρι του 2022 ο Καμερουνέζος σέντερ εξασφάλισε γαλλικό διαβατήριο προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη φανέλα της Γαλλίας.

Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ο Εμπίντ επέλεξε την Team USA, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια στις τάξεις των Γάλλων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η άφιξη της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στη Λιλ όπου ο σέντερ των Φιλαντέλφια Σίξερς δεν έτυχε και της... καλύτερης υποδοχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι του φώναζαν να παραδώσει το γαλλικό διαβατήριο και ότι θα έπρεπε να αγωνιστεί με τους «τρικολόρ» και όχι με τους Αμερικανούς.

As Joel Embiid arrived in Paris with Team USA, he was met with heckles and jeers from French fans. Phrases like "Give back your passport" and "You should have played for France" were reportedly shouted at him. pic.twitter.com/gXTYNZw27j