Ο Στεφ Κάρι σε πρόσφατη συνέντευξή του στάθηκε στο κομμάτι της Εθνικής βάζοντας ένα κόμμα στην πιθανότητα συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 με τις ΗΠΑ.

Ο Στεφ Κάρι απολαμβάνει το διάστημα της offseason ως πρωταθλητής... γκολφ και περιμένοντας τη στιγμή που θα ξεκινήσει η προετοιμασία των Γουόριορς. Τη δεδομένη περίοδο, ο προπονητής του Στιβ Κερ, έχει πάρει το πινακάκι του για χάρη των ΗΠΑ και το ραντεβού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κάρι δεν θα έχει συμμετοχή στο συγκεκριμένο τουρνουά που έχει κατακτήσει δις με την Εθνική του, όμως σε συνέντευξή του στο ESPN, κλήθηκε να απαντήσει στο αν θα αποτελέσει μέρος της στην επόμενη πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024.

«Αυτό το μετάλλιο είναι κάτι που αρέσει να αστειεύεται ο κόουτς πως λείπει από το βιογραφικό μου... Οπότε κάπως "επιστρατεύει" παίκτες για την επόμενη σεζόν. Υποστηρίζω την ομάδα που θα πάει στο Παγκόσμιο και πιστεύω πως θα εκπροσωπήσουν καλά τις ΗΠΑ παίρνοντας το χρυσό» είπε αρχικά στη Μαλίκα Άντριους.

Και συνέχισε τονίζοντας πως «Δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο καλοκαίρι, αλλά σίγουρα είναι έξτρα στοιχείο το ότι είναι στον πάγκο ο Στιβ Κερ και θα ήθελα να παίξω γι' αυτόν κάθε μέρα της εβδομάδας. Θα δούμε πως θα είναι το επόμενο καλοκαίρι».

Could we see Steph on Team USA next year in the 2024 Olympics? 🏅👀 pic.twitter.com/kFM0aElmdK