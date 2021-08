Μπέινς: Απουσίαζε από την απονομή, κίνδυνος να χάσει τη σεζόν (pic)

Άσχημα είναι τα νέα για τον Άρον Μπέινς, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και υπάρχει κίνδυνος να τεθεί νοκ άουτ τη νέα σεζόν!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ιταλία, ο Άρον Μπέινς τραυματίστηκε στον αυχένα και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να τεθεί νοκ-άουτ από τους υπόλοιπους αγώνες του τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα για τον Αυστραλό σέντερ, ο οποίος πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς και ήταν σε αναζήτηση νέας ομάδας. Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Μπέινς απουσίαζε από την απονομή των μεταλλίων και αυτό διότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό νευρικό πρόβλημα στον λαιμό!

Μάλιστα εξηγεί ότι είναι πολύ πιθανόν να τεθεί νοκ άουτ από τη νέα αγωνιστική σεζόν! Ο Αυστραλός έχει 522 ματς στο ΝΒΑ με 6,1 πόντους και 5,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

