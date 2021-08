Λίλαρντ: Έπαιξε τραυματίας σε όλα τα ματς των Ολυμπιακών (pic)

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έπαιζε με τραυματισμό στους κοιλιακούς σε όλα τα ματς των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Team USA κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να πανηγυρίζει την πρώτη κορυφή με την πατρίδα του σε Ολυμπιακούς.

Πάντως ο Dame αναγκάστηκε να παίζει τραυματίας σε όλα τα ματς των ΗΠΑ στο Τόκιο όπως έγινε γνωστό. Είχε πρόβλημα στους κοιλιακούς και θα υποβληθεί στις εξετάσεις μόλις επιστρέψει στις ΗΠΑ για να διαπιστωθεί αν είναι σοβαρό το θέμα του και χρειαστεί να χάσει κάποιο διάστημα πριν την έναρξη της νέας σεζόν με το Πόρτλαντ.

Ο Λίλαρντ τελείωσε τον τελικό με τους Γάλλους, έχοντας 11 πόντους και 3 ασίστ.

Sources: Damian Lillard played through an abdomen injury during Team USA’s Tokyo Olympics run, which will require further testing upon return to the States. Lillard wanted to continue playing to help USA capture the gold medal.