Ντουράντ: «Ο Τέιτουμ θα σπάσει το ρεκόρ μου στο σκοράρισμα»! (pic & vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ προσπέρασε τον Καρμέλο Άντονι στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ των ΗΠΑ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων κι εν συνεχεία έχρισε τον διάδοχό του!

Το τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας για το 37-33 στα 5:41 για το ημίχρονο του αγώνα με την Τσεχία ήταν ιστορικό για τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος φιγουράρει πλέον στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με την Team USA.

O KD μετράει πλέον 339 πόντους σε 19 αγώνες ενώ ο Καρμέλο Άντονι... έπεσε στη δεύτερη θέση με 336 πόντους σε 31 συμμετοχές με την εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ. Ακολούθως, ο σούπερ σταρ των Νετς έχρισε τον διάδοχό του: «Αυτός ο τύπος στα αριστερά μου θα είναι ο επόμενος που θα σπάσει το ρεκόρ».

Ο τύπος στα αριστερά του ήταν ο... Τζέισον Τέιτουμ.

Kevin Durant in a postgame interview is talking about becoming the all-time Team USA leading scorer... as Jayson Tatum walks by Durant says "this guy to the left is going to be the next guy to break the record"