Νοκ άουτ ο Μπέινς για το υπόλοιπο των Ολυμπιακών Αγώνων (pic)

Η Αυστραλία είναι υποχρεωμένη να πορευτεί στη συνέχεια του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων δίχως τον Άρον Μπέινς, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ λόγω ενός τραυματισμού στον αυχένα.

Η Αυστραλία καλείται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο δίχως τον βασικό της σέντερ, από τη στιγμή που ο Άρον Μπέινς τραυματίστηκε στον αυχένα στον αγώνα με την Ιταλία και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τους «Boomers» στη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Μπέινς σημείωσε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ μ.ό. στις αναμετρήσεις με τη Νιγηρία και την Ιταλία για την Αυστραλία που έχει ρεκόρ 2-0 στο Group B και έχει μπροστά της τον αγώνα με τη Γερμανία (31/7).

Australian Boomer Aron Baynes has been ruled out of any further play at the Olympics with a neck injury. The close knit team have rallied around him. Patty Mills ‘we’ve got Baynesy’s back, we’ll cover for him’. https://t.co/YdTdFJPK1m#Basketball pic.twitter.com/uHCE7RwVS3