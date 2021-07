Ξεσπούν στους Ιρανούς οι Αμερικανοί που παίζουν σαν σε προπόνηση! (vid)

Οι ΗΠΑ, μετά την ήττα από την Γαλλία, δεν θα άντεχαν δεύτερη κακή εμφάνιση και κόντρα στο Ιράν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά.

Δεν τους... έπαιρνε τους Αμερικανούς να εμφανιστούν σε δεύτερο σερί ματς δίχως συγκέντρωση και η ομάδα που είναι η άτυχη είναι το Ιράν. Στο δεύτερο ματς του Α' Ομίλου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο ημίχρονο προηγούνταν με 60-30.

Είχαν 13/21 τρίποντα, σουτάρουν καταπληκτικά, βγάζουν εντυπωσιακές φάσεις και θυμίζουν την ομάδα που μπορεί να προκαλέσει τρόμο. Η ήττα από την Γαλλία τους ξύπνησε, μαζί με την σκληρή κριτική και δεν πρόκειται να χαλαρώσουν, ψάχνοντας ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, που θα διώξει το άγχος από πάνω τους.

Ο Λίλαρντ μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 18 πόντους, με 6/11 σουτ, όντας σε δαιμονιώδη κατάσταση και αποφασισμένος να βγάλει την κλάση του στο παρκέ.

13 first-half threes for @usabasketball, including 6 for Damian Lillard.#USABMNT 60

Iran 30



Zach LaVine, Kevin Durant, Jrue Holiday: 2 3PM each pic.twitter.com/0WzmpjB01R