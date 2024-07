Ανακοίνωση εξέδωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης όσων αφορά το άνοιγμα λίστας προτεραιότητας για τα εισιτήρια του Eurobasket 2025. H Κύπρος υπενθυμίζουμε βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις διοργανώτριες χώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΟΚ:

«Η προσοχή της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας αυτές τις ημέρες είναι στραμμένη στη Λιλ και ακολούθως στο Παρίσι της Γαλλίας, όπου διεξάγεται το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ, στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Την ίδια στιγμή, όμως, συνεχίζεται και η έντονη προετοιμασία από τις τέσσερις διοργανώτριες χώρες, ανάμεσα τους και η Κύπρος, ενόψει της επόμενης μεγάλης διοργάνωσης της FIBA, που είναι το EuroBasket 2025.



Μεταξύ 27 Αυγούστου και 14 Σεπτεμβρίου 2025, η Κύπρος, μαζί με Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία, θα συνδιοργανώσουν το Ευρωμπάσκετ 2025, το οποίο θα αποτελέσει το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός που θα έχει φιλοξενήσει ποτέ το νησί μας.



Με περισσότερο από δεκατρείς μήνες μέχρι το πρώτο τζάμπολ στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (KOK) και η Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο, σε συνεργασία με τη more.com -μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες e-ticketing στην Ευρώπη και «Event sponsor» της διοργάνωσης στην Κύπρο- ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη της λειτουργίας της Λίστας Προτεραιότητας για αγορά εισιτηρίων για τους δεκαπέντε αγώνες της διοργάνωσης που θα γίνουν στη Λεμεσό, το ερχόμενο καλοκαίρι.



Συγκεκριμένα, από σήμερα, μέχρι τις 22 Αυγούστου 2024, λειτουργεί η Λίστα Προτεραιότητας, όπου οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να καταχωρήσουν το όνομά τους και το email τους, έτσι ώστε να λάβουν πρώτοι το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων για το Ευρωμπάσκετ 2025. Το παράθυρο αγοράς εισιτηρίων για όσους εγγραφούν στη λίστα προτεραιότητας θα ανοίξει μεταξύ 27 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 2024. Από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετά, θα αρχίσει η πώληση εισιτηρίων για το ευρύ κοινό.



Η ιστοσελίδα στην οποία οι φίλαθλοι μπορούν να εγγραφούν, για προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων:



Πακέτα για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

Οι τιμές και οι κατηγορίες (με βάση τη θέση στην αρένα) των εισιτηρίων, για τον Γ΄ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025 που θα γίνει στη Λεμεσό, θα ανακοινωθούν σύντομα. Από τις 27 Αυγούστου 2024 μέχρι τον Μάρτιο του 2025 (όταν θα γίνει η κλήρωση της τελικής φάσης και θα γνωστοποιηθούν και οι άλλες 4 χώρες του Ομίλου στη Κύπρο), οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν τα πακέτα «Follow Your Team Cyprus» που θα περιλαμβάνει και τους πέντε αγώνες της Εθνικής Κύπρου, καθώς και το πακέτο «Follow Your Team Partner country», που για τον Γ΄ όμιλο της Κύπρου, θα είναι η Εθνική Ελλάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον η γαλανόλευκη «κλειδώσει» την πρόκρισή της στην τελική φάση (κάτι που ενδεχομένως θα συμβεί στο επόμενο παράθυρο των προκριματικών, τον Νοέμβριο του 2024, μετά τις δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρώτο παράθυρο τον Φεβρουάριο του 2024).



Τα εισιτήρια για μεμονωμένους αγώνες (εφόσον απομείνουν, μετά τη διάθεση των πακέτων Follow Your Team), θα τεθούν στην κυκλοφορία μετά την κλήρωση της τελικής φάσης τον Μάρτιο 2025 και την οριστικοποίηση και των άλλων τεσσάρων Εθνικών ομάδων που θα αγωνιστούν στην Κύπρο.



Άλλες πληροφορίες

Τα εισιτήρια του FIBA EuroBasket 2025 θα πωλούνται μόνο διαδικτυακά, , θα είναι ονομαστικά και το κάθε άτομο θα δικαιούται να αγοράσει μέχρι έξι εισιτήρια. Για τους Κύπριους φιλάθλους, θα είναι απαραίτητη η κατοχή κάρτας φιλάθλου για την αγορά, ενώ για τους κάτοικους εξωτερικού, θα απαιτείται αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας.



Πρέπει να σημειωθεί πως λόγω του μεγάλου χρονικού περιθωρίου μεταξύ της αγοράς των εισιτηρίων και των αγώνων, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας της more.com (με μια μικρή χρέωση), για όσους δεν μπορούν εν τέλει να παρευρεθούν στη διοργάνωση, δεδομένου ότι θα έχουν πωληθεί όλα τα εισιτήρια.



Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και το μεγάλο στόχο: Οι Κύπριοι φίλαθλοι να αγκαλιάσουν τη σπουδαία διοργάνωση, κάνοντας sold out! Υπολογίζεται πως θα είναι πέραν των 70 χιλιάδων, μόλις, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα μπορέσουν να δουν τους αγώνες στο «Σπύρος Κυπριανού», όμως από τη στιγμή που θα διατίθενται πακέτα αγώνων, ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά τη σπουδαία εμπειρία, θα είναι ακόμη μικρότερος. Γι΄ αυτό, είναι σημαντική η εγγραφή στην λίστα προτεραιότητας, για όσους δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία».