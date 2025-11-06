Τζούριτς στο Gazzetta: «Υποφέρουμε, ίσως βάλουμε ένα stop σε αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Ο ποδοσφαιριστής της Μάλμε, Αντρέι Τζούριτς, μιλάει στο Gazzetta για την αναμέτρηση της σουηδικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό, τον Ερυθρό Αστέρα και Βλάνταν Μιλόγεβιτς.

Η ώρα για την πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μάλμε για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, πλησιάζει. Ο 22χρονος Σέρβος αμυντικός της σουηδικής ομάδας, Αντρέι Τζούριτς, μιλάει στο Gazzetta και περιγράφει το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της προσεχούς αντιπάλου του τριφυλλιού.

Μάλιστα, κάνει και ειδική αναφορά στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην πρώην ομάδα του, τον Ερυθρό Αστέρα και τον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακό. Λίγο πριν το φινάλε, μοιράζεται τις αναμνήσεις του από έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ξεκινώντας, πως είναι ο καιρός στη Σουηδία;

Έχει αρκετό κρύο, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 10 βαθμούς. Πιστεύω ότι θα έχει κρύο και την ημέρα και του αγώνα. Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές συγκριτικά με την Ελλάδα. Νομίζω πως και στη Σερβία αυτήν εποχή έχει καλό καιρό, όπως και στην Ελλάδα.

Πώς προσεγγίζετε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό μετά από τρεις αγώνες που έχετε δώσει στο Europa League και από τους οποίους έχετε καταφέρει να συλλέξετε μόλις έναν βαθμό;

Βλέπουμε το παιχνίδι αυτό σαν «τελικό». Έτσι βλέπουμε όλα τα παιχνίδια στην ομάδα μας. Κάθε αγώνας είναι ένας «τελικός» για εμάς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουμε, ίσως, όμως, βάλουμε ένα stop σε αυτό, στον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ίσως αυτό το ματς να αποτελέσει την αρχή για ένα νικηφόρο σερί.

Τι γνωρίζεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό;

Γνωρίζω πως το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Γνωρίζω πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έπαιζα στον Ερυθρό Αστέρα που είναι «αδέρφια» με τον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, γιατί δίνονται πολλά χρήματα για να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό γνωρίζω λίγα πράγματα, αλλά ξέρω πως είναι εκεί κάποιοι συμπατριώτες μου. Ο Μλαντένοβιτς, ο Τζούρισιστς και ο Πάντοβιτς. Μάλιστα, με τον Πάντοβιτς έχουμε υπάρξει και συμπαίκτες όταν ήμουν νεότερος.

Πιθανώς, λοιπόν, θα τον βρεις και απέναντί σου μιας και είναι επιθετικός, ενώ εσύ είσαι αμυντικός.

Το ελπίζω!

Το γεγονός ότι έχεις παίξει πολλά ματς με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και όπως μου είπες κι εσύ η πρώην ομάδα σου έχει πολύ καλές σχέσεις με τον μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αποτελεί για σένα έξτρα κίνητρο;

Οι Έλληνες είναι Ορθόδοξα αδέρφια μας! Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά δεν έχω κάποιο έξτρα κίνητρο. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ματς και αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντικό κίνητρο για εμένα.

Τι περιμένει ο κόσμος σας από εσάς ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό;

Οι απαιτήσεις του κόσμου είναι πάντα μεγάλες. Η Μάλμε είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Σουηδία. Έχουμε υπέροχους οπαδούς και γνωρίζουμε πως πρέπει κι εμείς με τη σειρά μας να τους δώσουμε μία χαρά.

Αυτή τη σεζόν στο σουηδικό πρωτάθλημα υπήρξε μία μεγάλη έκπληξη. Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα, μια ομάδα για την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα στην ομάδα. Πώς το υποδεχθήκατε αυτό εσείς;

Υποφέραμε αυτή τη σεζόν, τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα για εμάς. Όμως, έχουμε ακόμα κάποια σημαντικά παιχνίδι μπροστά μας και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ χάσατε τη νίκη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το γεγονός αυτό σας βάζει έξτρα πίεση ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό;

Ναι, φυσικά. Θα δώσουμε το 100% προκειμένου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Γνωρίζουμε, άλλωστε, ότι ως τώρα δεν έχουμε παίξει όσο καλά θα θέλαμε.

Κλείνοντας, στον Ερυθρό Αστέρα συνεργάστηκες με έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την Ελλάδα. Ο λόγος για τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Τι θυμάσαι από τη συνύπαρξή σου μαζί του;

Έχω μόνο καλά πράγματα να πω για εκείνον. Με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. Έχω μόνο όμορφες σκέψεις στο μυαλό μου από την εποχή που δούλεψα μαζί του. Τον αγαπώ!