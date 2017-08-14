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Τα στιγμιότυπα της Premier League (1η αγωνιστική)

Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr όλα τα γκολ της συναρπαστικής 1ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.  

Τα στιγμιότυπα της Premier League (1η αγωνιστική)

Άρσεναλ-Λέστερ 4-3

Apcенaл 4-3 Лecтep. Обзор матча от Серёжа Стратий на Rutube.

Γουότφορντ-Λίβερπουλ 3-3

Уотфорд - Ливерпуль (Обзор матча) "MyFootball.ws" от MyFootball.ws - Футбол онлайн на Rutube.

Τσέλσι-Μπέρνλι 2-3

Челси - Бернли (Обзор матча) "MyFootball.ws" от MyFootball.ws - Футбол онлайн на Rutube.

Κρίσταλ Πάλας-Χάντερσφιλντ 0-3

Crystal Palace vs Huddersfield Town 0-3 All... από EPIC_FOOTBALL

Έβερτον-Στόουκ 1-0

Эвертон - Сток Сити (Обзор матча) "MyFootball.ws" от MyFootball.ws - Футбол онлайн на Rutube.

Σαουθάμπτον-Σουόνσι 0-0

Southampton 0-0 Swansea City Highlights από tansoula911

Γουέστ Μπρομ-Μπόρνμουθ 1-0

West Brom vs Bournemouth - Highlights HD από footyhl

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Брайтон 0-2 Манчестер Сити. Обзор матча от Серёжа Стратий на Rutube.

Νιούκαστλ-Τότεναμ 0-2

Ньюкасл - Тоттенхэм (Обзор матча) "MyFootball.ws" от MyFootball.ws - Футбол онлайн на Rutube.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ 4-0

МЮ - Вест Хэм от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

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