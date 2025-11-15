Κοροβέσης στο Gazzetta: «Εκανα το λάθος να μείνω στον ΠΑΟΚ για το όνειρό μου, μπορεί να ήταν διαφορετικά αν είχα επιλέξει την ΑΕΚ»

«Με φωνάζει ο Χριστοβασίλης και μου δείχνει 7-8 αναπάντητες από τον Μελισσανίδη»

Πώς βρέθηκες στον ΠΑΣ Γιάννινα;

Προς το τέλος της ερχόταν ο Γιάννης Χριστόπουλος που ήταν βοηθός του Ντεμόλ στα Γιάννενα, για να κάνει σκάουτινγκ σε παίκτες. Τα Γιάννενα τότε ήξεραν πως θα έχουν απαγόρευση μεταγραφών. Ο Γιάννης Χριστόπουλος που θα γινόταν προπονητής, έκανε καλή δουλειά. Με είδε, κάναμε 2-3 ραντεβού και με πήρε. Το έψαχνε πολύ, ήθελε να είναι σίγουρος για τον χαρακτήρα των παιδιών που θα έπαιρνε. Πάμε, λοιπόν, στον Χριστοβασίλη, στα γραφεία του στη Γλυφάδα και υπογράφω συμβόλαιο για δύο χρόνια.

Τι θυμάσαι από το πρώτο σου διάστημα στον ΠΑΣ Γιάννινα;

Φαινόταν καλή η ομάδα, αλλά δεν ήμασταν βέβαιοι για το αν θα σωθούμε. Ήταν πρωτόγνωρο εκείνη την εποχή να παίζουν τόσα νέα παιδιά σε μία ομάδα Α’ Εθνικής. Ξεκινάει η σεζόν κι εγώ δεν έπαιζα βασικός ποτέ. Ξεκινάμε με τον Πλατανιά στα Γιάννενα, που ήταν νεοφώτιστος, 0-0. Μετά με την γκολάρα του Ντε Βινσέντι στο ΟΑΚΑ, πήραμε το 1-1. Σηκώθηκα για ζέσταμα σε εκείνο το ματς, αλλά δεν μπήκα ποτέ. Τρίτη αγωνιστική χάνουμε από τον Ολυμπιακό στα Γιάννενα, τέταρτη αγωνιστική στην Βέροια. Σε κανένα από αυτά τα ματς δεν μπήκα. Μετά το τέλος, όμως, ερχόταν ο Χριστόπουλος και μου ζητούσε συγγνώμη. Εγώ ήθελα να παίξω, αλλά δεν τον βοηθούσε το ματς για να με βάλει. Μου έκανε εντύπωση που το αντιλαμβανόταν. Πέμπτη αγωνιστική παίζαμε με τον Λεβαδειακό. Την Πέμπτη ενώ κάναμε τακτική στην προπόνηση, είχαμε έναν μικρό που έκανε ένα δολοφονικό τάκλιν στον Ντε Βινσέντι. Βγαίνει από την προπόνηση αυτός, βγάζει το φανελάκι του και πάει στον γιατρό. Μένει ένα φανελάκι στον πάγκο. Το πιάνει ο Χριστόπουλος, κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά και μου το πετάει. Ξεκινάει το ματς με τον Λεβαδειακό και παίζω αριστερός εξτρέμ. Στο 45’ κερδίζω πέναλτι, το χτύπησε ο Ίλιτς, έξω. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει, σέντρα του Γεωργίου, μου έρχεται συστημένη στο δεξί, 1-0! Κερδίσαμε 1-0, με γκολ δικό μου. Εκείνο το βράδυ, κατάλαβα πως άλλαξε η ζωή μου. Κοιμήθηκα και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα πάνω από 200 μηνύματα. Μου είχαν στείλει όλη η Χαλκίδα και όλα τα Γιάννενα. Έπαθα σοκ, είπα «τι γίνεται τώρα;». Από εκεί που ήμουν ένα τίποτα, μιλούσε για μένα όλος ο κόσμος. Δεν έχασα παιχνίδι από τότε, τελείωσε η σεζόν με 7-8 γκολ. Μπήκαμε στα play offs με Ατρόμητο, Τρίπολη και ΠΑΟΚ, τερματίσαμε πάνω από τον Παναθηναϊκό. Φτάσαμε μέχρι και να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 1-0. Μία τρελή κατάσταση, από εκεί που παίζαμε για να σωθούμε, βγαίναμε Ευρώπη. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί.

Υπήρξε ενδιαφέρον για σένα από άλλες ομάδες στο τέλος εκείνης της περιόδου;

Φτάνουμε τελευταία αγωνιστική που ο ΠΑΟΚ ήθελε να κερδίσει εμάς και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ατρόμητος την Τρίπολη, για να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League. Εγώ ήμουν τιμωρημένος και με φωνάζει ο συγχωρεμένος ο Χριστοβασίλης πάνω στην κερκίδα, μου βγάζει το κινητό του, μπαίνει στις κλήσεις και μου δείχνει 7-8 αναπάντητες από τον Μελισσανίδη. Μου λέει «πες μου τι θέλεις να κάνεις». Του απαντάω «τι εννοείς πρόεδρε;». Μου λέει «θέλεις να πας στην ΑΕΚ; Θέλεις να πας στον ΠΑΟΚ; Θέλεις να πας στον Ολυμπιακό;». Εγώ βλέποντας τις κλήσεις, είχα σαστίσει. Του απαντάω «εγώ θέλω να παίξω κι άλλο στα Γιάννενα», ήμουν φοβισμένος. Με κοιτάει, μου λέει «εντάξει» και μου κάνει πρόταση ανανέωσης για τέσσερα χρόνια με αυξημένες απολαβές, με σκοπό να με πουλήσει τα επόμενα χρόνια. Με έπιασε τελείως απροετοίμαστο.

Ήξερες εσύ για το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες;

Ναι, το ήξερα. Απλά ειδικά για την ΑΕΚ ήταν η εποχή που είχε πέσει στην Γ’ Εθνική και ξεκινούσε να κάνει συζητήσεις με Έλληνες όπως ο Μάνταλος ή ο Κολοβέτσιος. Εγώ θα έμενα στα Γιάννενα για έναν χρόνο και θα πήγαινα στην ΑΕΚ όταν θα ανέβαινε στην Β’. Πίστευα, όμως, στον εαυτό μου και σκεφτόμουν ότι η μεταγραφή θα έρθει τα επόμενα χρόνια.

Πώς θυμάσαι τον Χριστοβασίλη;

Ο Χριστοβασίλης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, για μένα ήταν μεγάλος γνώστης του ποδοσφαίρου. Ήξερε πώς να διοικεί μία ομάδα. Υπήρχαν δυσκολίες, λόγω και της κρίσης, αλλά από ένα σημείο και μετά κατάφερε να γίνει ο ΠΑΣ ανεξάρτητος, στηριζόμενος στα έσοδά του. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, που ήξερε πως να διαχειριστεί καταστάσεις. Του χρωστάω πολλά και τον είχα πάντα σε μεγάλη εκτίμηση.

Έμεινες, λοιπόν, στον ΠΑΣ. Πώς πήγε η επόμενη σεζόν;

Υπήρχαν τεράστιες προσδοκίες από μένα, από την πλευρά του κόσμου. Ήμουν ένας Έλληνας εξτρέμ, που είχε βάλει 7-8 γκολ. Έπεσε τεράστιο βάρος στις πλάτες όλης της ομάδας. Και από εκεί που ήμασταν κάποιοι άγνωστοι που κάναμε αυτό που γουστάραμε, δημιουργήθηκαν μεγάλες απαιτήσεις. Ήρθαν άτυχα αποτελέσματα, ήρθαν αλλαγές προπονητών. Ήταν ένα πολύ κακό διάστημα για την ομάδα. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για την πίεση που έπεσε πάνω μας. Από τη στιγμή, όμως, που ήρθε ο Πετράκης, άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα. Σωθήκαμε με σχετική άνεση.

Και φτάνουμε στην τρίτη χρονιά.

Είχα αρχίσει πια να έχω μεγάλη πίεση για να φύγω. Δεν έφυγα την πρώτη χρονιά, ούτε την δεύτερη. Άρχισα να έχω αμφιβολίες για το αν πήρα τη σωστή απόφαση την πρώτη χρονιά. Από την προετοιμασία κιόλας, είχα πάρει απόφαση να δουλέψω σκληρά και στο τέλος να πάρω μεταγραφή. Ξεκινάει η σεζόν πολύ καλά. Δυστυχώς, όμως, ήρθε ένας τραυματισμός τον Νοέμβριο και αναγκάστηκα να μπω χειρουργείο. Έλειψα 1,5 μήνα και ενώ είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ πριν τον τραυματισμό, σταμάτησαν. Μόλις γύρισα, υπήρχε ματς ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τότε τον μάνατζέρ μου να μου λέει «αν θες να κάνεις μεταγραφή, αυτό είναι το ματς. Αν θες να πας στον ΠΑΟΚ, πρέπει να κάνεις το ματς της ζωής σου. Αλλιώς, ξέχασέ το». Παίζαμε Δευτέρα με Ατρόμητο και Πέμπτη με ΠΑΟΚ. Έρχεται ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα, ενώ ήταν πρώτος, με Αναστασιάδη προπονητή. Ξεκινάει το ματς, 1-0 ο Λίλα. Ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί στην κόντρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, βγαίνω τετ α τετ, πλασάρω τον Ιτάνζ 2-0. Μετά 3-0 ο Μανιάς. Έκανα εκπληκτικό παιχνίδι. Μόλις τελείωσε το ματς, μου λέει ο μάνατζέρ μου «τώρα μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος. Την δουλειά σου την έκανες, τώρα είναι η ώρα για την δική μου δουλειά». Μετά από τρεις μήνες, τον Μάρτιο, με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα ο μάνατζέρ μου και μου λέει «αύριο το πρωί στις 11 να είσαι στο «Makedonia Palace» για να υπογράψεις συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ». Τον ρώτησα αν είναι όλα τακτοποιημένα με τον ΠΑΣ και μου λέει «όλα είναι εντάξει, ξεκίνα πιο νωρίς». Ξυπνάω εγώ και με παίρνει ο Νιαρχάκος, που ήταν τεχνικός διευθυντής στα Γιάννενα και μου λέει «δεν θα πας, δεν είναι όλα έτοιμα. Με πήρε ο Χριστοβασίλης και είπε να μην πας». Ήταν το 8 το πρωί, οπότε εγώ έπεσα και ξανακοιμήθηκα. Κατά τις 11 και κάτι, χτυπάει το κινητό, ήταν ο μάνατζέρ μου. Μου λέει «που είσαι;». Του λέω «στα Γιάννενα». Μου λέει «δεν ξέρω τι θα κάνεις, πάρε το αμάξι και έλα Θεσσαλονίκη. Είμαστε όλοι εδώ και σε περιμένουμε». Ήταν μαζί του ο Γεωργιάδης και ο Βρύζας. Ξεκίνησα και αφού τους έστησα 2-3 ώρες όλους, πήγα και υπέγραψα.