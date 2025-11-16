Γιώργος Κατσικάς στο Gazzetta: «Ο Ηρακλής που αγάπησα, ο ΠΑΟΚ του Αναστασιάδη, οι βρεγμένες πατσαβούρες και οι κλωτσιές που φάγαμε»

- Ας τα πιάσουμε από την αρχή. Πες μου για τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα.

«Με πας πολύ πίσω (γέλια). Ήμουν ενεργητικό παιδί, ασχολούμουν με πολλά πράγματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο. Πήγαινα και μπάσκετ, και ταεκβοντό, κολυμβητήριο, χορευτικά (γέλια). Τα πάντα. Τα είχα δοκιμάσει όλα. Είχα πολλά χόμπι και αθλητισμό τότε. Και παράλληλα είχα ξεκινήσει και μπάλα στην ομάδα του χωριού. Μία μέρα, με σήκωσε ένα πρωί ο πατέρας μου και με πήγε στον Ηρακλή. Εκεί ήταν η πιο οργανωμένη ακαδημία και το ποδόσφαιρο μπήκε πιο δυναμικά στη ζωή μου. Δεν το είχα καταλάβει βέβαια γιατί ήμουν εννιά ετών, ήμουν πολύ μικρός».

- Είχες κάποιο είδωλο;

«Μικρός μου άρεσε πάρα πολύ ο Τόρες. Έπαιζα φορ στην αρχή και όσο μεγάλωνα πήγαινα όλο και πιο πίσω και έφτασα στόπερ (γέλια). Από Έλληνες, τότε μου άρεσε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου που ήταν στον Ηρακλή».

- Πότε κατάλαβες ότι μπορείς να το ακολουθήσεις επαγγελματικά;

«Δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Στα 16 θυμάμαι όταν ήμουν στη δεύτερη ομάδα του Ηρακλή ήταν που άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται. Το πώς με βλέπουν οι παίκτες και οι προπονητές. Άρχισε να γίνεται πιο σοβαρό».

- Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο που σου είχαν πει ως συμβουλή;

«Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο. Για την ακρίβεια, ένα πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι μία συμβουλή από έναν ατζέντη. Μου είπε τρεις λέξεις. "Δουλειά, δουλειά, δουλειά". Μου έχει μείνει μέχρι τώρα».

- Πόσο δύσκολη ήταν η μετάβαση από την πρώτη ομάδα στη δεύτερη;

«Μου είχαν πει τότε, διάφοροι προπονητές, ότι μπορεί τα αποδυτήρια της Β' ομάδας με της πρώτης να είναι λίγα μέτρα διαφορά αλλά για να πας από τη μία στην άλλη ομάδα, είναι χιλιόμετρα. Μπήκα με κόπο στην πρώτη ομάδα και θυμάμαι στις πρώτες μέρες, ήμουν σαν... Παναγίτσα (γέλια). Καθόμουν στη θέση μου, δεν μιλούσα, δεν έκανα τίποτα, απλά άκουγα. Ευτυχώς, και λέω ευτυχώς επειδή τα αποδυτήρια είναι δύσκολος χώρος όταν είσαι μικρός, έγινε ένα κομμάτι και εγώ και ήταν πιο βατή η πορεία μου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου».

- Πήγες στον Ολυμπιακό Βόλου ως δανεικός και μετά επέστρεψες στην πρώτη ομάδα. Τι θυμάσαι;

«Αρχικά, πήγα δανεικός στον Ολυμπιακό Βόλου και μόλις γύρισα, βρήκα τον Προτάσοφ στην αρχή. Με τον Ουζουνίδη έπαιξα περισσότερα παιχνίδια. Με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο πρώτος μου προπονητής στη μεγάλη κατηγορία, με βοήθησε να προσαρμοστώ αλλά το ντεμπούτο μου ήταν κατά τύχη».

- Τι εννοείς;

«Δεν είχαν έρθει οι πράσινες κάρτες του Κυριαζή και του Χοσέμι που έπαιζαν στο εξωτερικό. Εγώ ήμουν τέταρτη επιλογή και από το πουθενά έπαιξα βασικός. Τι είναι το ποδόσφαιρο ε; (γέλια). Από το πουθενά. Πήγα καλά, νικήσαμε τον Ολυμπιακό και από τότε σιγά-σιγά με έβλεπαν με άλλο μάτι και θεωρώ ότι κατάλαβε ότι μπορεί να με εμπιστευτεί».

- Πώς το έμαθες;

«Δεν με είχαν προετοιμάσει καθόλου. Ήταν η μέρα του αγώνα, ήμουν στο δωμάτιο και ξεκουραζόμουν και μπαίνει μέσα ο Παγώνης φουριόζος με ένταση, μου λέει ξύπνα και μου δίνει δύο χαστουκάκια, δύο μπατσάκια και μου λέει "ξύπνα, παίζεις σήμερα, ετοιμάσου". Κόκκινισα. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω, τα μάτια μου ήταν ορθάνοιχτα λες και είχα κάνει τίποτα "σκληρό" και δεν μπορούσα να κάτσω σε ηρεμία. Τρελάθηκα. Απίστευτο το άγχος, πρώτο παιχνίδι με Ολυμπιακό, 18 χρονών εγώ. Όλα στο κόκκινο (γέλια)».

- Πότε έφυγε το άγχος;

«Μετά το παιχνίδι (γέλια). Τότε ηρέμησα μόνο».

- Σε επηρέασε στο ματς;

«Επειδή ένιωθα καλά με τον εαυτό μου και πατούσα στα πόδια μου παρά το άγχος και την απειρία μου, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ένιωσα ότι παίζω στη γειτονιά μου. Είχα άγχος αλλά δεν με κυρίευε».