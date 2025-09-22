Bιτίνια, Ντοναρούμα, Σαλάχ, Ραφίνια και οι άλλοι…

Παρά την πληθώρα επιθετικών, η βάση του θριάμβου της Παρί ήταν το κέντρο. Στην καρδιά του, ο Βιτίνια, με κομψή δημιουργία από τη βάση, ήταν ο παίκτης μέσα από τον οποίο περνούσε κάθε ανάπτυξη. Η καθοριστική στιγμή ήρθε στον τελικό του Champions League: η κάθετη πάσα του ξεκλείδωσε την άμυνα της Ίντερ για το πρώτο γκολ. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε τη φάση του τρίτου, παίρνοντας τη μπάλα με τακουνάκι του Ντεμπελέ, προχώρησε με δύναμη και έδωσε την ασίστ στον Ντουέ. Στα 25 του, ολοκλήρωσε τη χρονιά με κορυφαία παρουσία και στο Nations League με την Πορτογαλία.

Η Μπαρτσελόνα, όπως και η Παρί, γέμισε με διακρίσεις και ο Ραφίνια ήταν από τους κορυφαίους. Με 13 γκολ στο Chmapions League και βραβείο παίκτη της χρονιάς στη LaLiga, είχε μια εκρηκτική σεζόν. Σκόραρε και δημιούργησε ασταμάτητα (34 γκολ, 22 ασίστ συνολικά), οδηγώντας τους Mπλαουγκράνα σε τρεμπλ. Παράλληλα με το ταλέντο και τη φαντασία του, ξεχώρισε και για την αδιάκοπη δουλειά του στην πίεση, όπως τόνισε και ο Χάνσι Φλικ: «Ο Ραφίνια ξεκινάει πάντα το πρέσινγκ. Η ενέργειά του είναι ανεκτίμητη».

Ο «Τζίτζιο», όπως τον φωνάζουν, έφτασε στο Παρίσι το 2021 με προσδοκίες στα ύψη, όμως η πορεία του ήταν ασταθής και συχνά αμφισβητούμενη. Η περσινή σεζόν, όμως, ειδικά από τη φάση των νοκ-άουτ και μετά, έχει εξελιχθεί σε προσωπική του λύτρωση. Με 20 σωτήριες αποκρούσεις στα κρίσιμα παιχνίδια, ο Ντοναρούμα όχι μόνο προσέφερε ασφάλεια, αλλά εξελίχθηκε σε εκ των κορυφαίων παίκτη της ομάδας του. Στον τελικό απλά... παρακολουθούσε, άλλωστε, στα γεμάτα άγχος της Παρί στην Αγγλία ήταν τρομερός. Μπορεί να ανήκει στην Μάντσεστερ Σίτι πλέον, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί πως με τον Ιταλό στο τέρμα, η Παρί τα σάρωσε όλα!

Ακόμα και για τα στάνταρ του Μο Σαλάχ, η περσινή χρονιά ήταν ξεχωριστή: 47 συμμετοχές σε γκολ, περισσότερες από κάθε άλλον στην Ευρώπη. Παρά την τρομερή συνέπεια, η «Χρυσή Μπάλα» λείπει ακόμη από τη συλλογή του. Στα 33 του, ο χρόνος πιέζει. Η αποτυχία της Λίβερπουλ στο Champions League τον αποκλείει ξανά, όμως, όπως είπε και ο προπονητής του Άρνε Σλοτ: «Θα πιέσει ακόμη περισσότερο του χρόνου».

Η Παρί κυριάρχησε, αλλά στο μοναδικό χαμένο τελικό (Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων), ο Κόουλ Πάλμερ τη διέλυσε με δύο γκολ και μία ασίστ στο 3-0 της Τσέλσι. Η κίνηση, το οξυδερκές τελείωμα και η δημιουργικότητά του τον κάνουν ξεχωριστό. Αν και είχε ένα μεγάλο «νεκρό» διάστημα χωρίς γκολ ή ασίστ, ο προπονητής του, Έντσο Μαρέσκα, τον χαρακτήρισε «μη κανονικό παίκτη».

Η σεζόν του Κιλιάν Μπαπέ ήταν εκρηκτική ατομικά (44 γκολ), αλλά η Ρεάλ περιορίστηκε σε δευτερεύοντα τρόπαια. Η τεράστια παραγωγικότητα δεν αρκεί χωρίς τίτλους κορυφής, κι έτσι η «Χρυσή Μπάλα» φαντάζει μακριά για τον Γάλλο, ο οποίος ευελπιστεί στη δεύτερή του σεζόν να τα σαρώσει όλα.