Όταν το καλοκαίρι του 2021 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον επέλεξε για να γίνει η βάση της μεσαίας γραμμής του, πολλοί χλεύασαν την επιλογή του, επειδή επρόκειτο για έναν παίκτη που ήταν 32 ετών και αγωνιζόταν στην Λεγκανές της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας.

Την τελευταία σεζόν πριν φύγει από κει η ομάδα της Μαδρίτης είχε κάνει προσπάθεια να επιστρέψει στην La Liga, δεν τα κατάφερε κι εκείνος έκανε χρήση ενός όρου που είχε στο συμβόλαιο, που του επέτρεπε να μείνει ελεύθερος, αφού δεν επετεύχθη ο στόχος του προβιβασμού κι έτσι άνοιξε ο δρόμος για το «τριφύλλι»,

Ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε δει στο πρόσωπό του τον παίκτη που θα μπορούσε να αποτυπώσει απόλυτα την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία μέσα στο γήπεδο και δεν έπεσε έξω.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος των 261 συμμετοχών στην La Liga είχε εξαιρετική παρουσία και μετατράπηκε στον πιο κομβικό ποδοσφαιριστή για την ομάδα στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια δεν υπήρχε παιχνίδι που να ήταν διαθέσιμος και να μην βρισκόταν στο χορτάρι. Η ομάδα ξεκινούσε από κείνον.

Thank you, @RUBENPEREZ_4 , for your effort and dedication. Best of luck moving forward. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/TcyuLDUcvx