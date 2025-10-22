«Σου έχω άσχημα νέα. Ο γιος σου δεν θα γίνει Στεφ Κάρι...»

Η σεζόν στο NBA ξεκίνησε και οι Old School συζητούν για το πώς άλλαξε το παιχνίδι, ποιοι Έλληνες θα ταίριαζαν στη λίγκα και τι σημαίνουν οι νέες τάσεις στο σύγχρονο μπάσκετ.

Η δράση στο NBA ξεκίνησε και η κουβέντα για όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήρθε και πάλι στο προσκήνιο. Ποιοι Έλληνες θα μπορούσαν να έχουν κάνει καριέρα στο NBA; Πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ σε σχέση με παλαιότερες δεκαετίες και τι φέρνουν αυτές οι αλλαγές;

Οι Old School έχουν τις απαντήσεις, συγκρίνουν και αναλύουν τα δεδομένα πάντα με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

