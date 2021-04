Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η αμβροσία ήταν η τροφή των αθανάτων και το νέκταρ το ποτό. Εννιά φορές πιο γλυκά από το μέλι και απρόσιτα για τους κοινούς θνητούς. Ένα γλυκό παραμύθι, την ουσία του οποίου αγνοούσαμε, αλλά συνειδητοποιήσαμε με απότομο και οδυνηρό τρόπο, όταν από το 2014 το Ράλι Ακρόπολις τέθηκε εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ευλογημένοι μέχρι τότε, είχαμε το προνόμιο κάθε χρόνο να θαυμάζουμε στα Ελληνικά βουνά τους «παγκόσμιους». Τους «Θεούς» του βολάν που περίτεχνα δάμαζαν μυθικά θεριά!

Ποια Σκύλα και ποια Χάρυβδη; Έχουμε δει Audi Quattro και Lancia Stratos.

Ποιο τραγούδι από Σειρήνες; Έχουμε ακούσει τα Mitsubishi Lancer και Subaru Impreza να ορμούν σε δύσβατα περάσματα με τη μελωδία των κινητήρων τους να ηχεί από μακριά, ανεβάζοντας σταδιακά ντεσιμπέλ ώσπου έφταναν να γίνουν γλυκός εφιάλτης για τα ώτα.

Ποιες Άρπυιες; Έχουμε χαζέψει με δέος τις Toyota Celica και τις Citroen Xsara να «πετούν» δίχως φτερά σε άλματα που οδηγούσαν σε βίαιες προσεδαφίσεις.

Ποιος Μινώταυρος; Στην τελευταία επίσκεψη του WRC είδαμε τους ταύρους με τα VW Polo να ορμούν προς τη νίκη.

Να πούμε για τους ήρωες; Τη λίστα των νικητών του Ράλι Ακρόπολις κοσμούν ιερά τέρατα: Βάλτερ Ρερλ, Μπγιόρν Βάλντεγκαρντ, Άρι Βάτανεν, Στιγκ Μπλόμκβιστ, Γιούχα Κάνκουνεν, Μάρκου Άλεν, Κάρλος Σάινθ, Σεμπαστιέν Λεμπ αλλά και ο πολυνίκης Κόλιν ΜακΡέι. Εδώ κι αν έχουμε να κάνουμε με «Αθάνατο».

Ή να αναφέρουμε τους δικούς μας θρύλους; Γιώργος Μοσχούς, Σιρόκο, Ιαβέρης, Τζίγγερ, Στρατισίνο. Πολλοί, σπουδαίοι και αγαπημένοι.

Ανάμεσά τους και η Μισέλ Μουτόν, που συνδύαζε την επιθετικές αρετές της Θεάς Άρτεμης, τη ψυχραιμία και τη σοφία της Θεάς Αθηνάς αλλά και τη γοητεία της Θεάς Αφροδίτης. Μία καλλονή που σε μία εποχή απόλυτης ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, στραπάτσαρε αδυσώπητα τους εγωισμούς μία συγκλονιστικής φουρνιάς οδηγών. Η νίκη της στο Ράλι Ακρόπολις του 1982, μνημονεύεται ακόμα.

Δεν την πρόλαβα, οι πρώτες μου ξεθωριασμένες μνήμες ξεκινούν 2-3 χρόνια μετά, όπου πιτσιρικάς είχα στηθεί στην άκρη του δρόμου, με τα εντυπωσιακά αγωνιστικά με την πλειάδα προβολέων στο εμπρός τους μέρος να έχουν ολοκληρώσει την τελετή εκκίνησης και να βάζουν πλώρη για το κέντρο του αγώνα. Με τις δέσμες φωτός να εμφανίζονται από μακριά και να διαταράσσουν το απόκοσμο σκότος, συνδυασμένες από ουρλιαχτά αδηφάγων κινητήρων.

Στα 30 χρόνια που ακολούθησαν, το ψηφιδωτό των αναμνήσεων μου από το Ράλι Ακρόπολις αφορούσε αξέχαστες στιγμές. Χώμα, γλυκιά ταλαιπωρία, βουνό, σουβλάκια, παρέες, εκδρομές. Στιγμές που προσπάθησα να διατηρώ στην «to do list» ακόμα κι όταν έπρεπε να τις συνδυάσω με δουλειά. Ήταν ένα ετήσιο ραντεβού, το δικό μας spring break – κι ας ερχόταν παραδοσιακά αρχές του Ιούνη.

Όμως κακά τα ψέματα, το θεωρούσαμε δεδομένο. Θυμάμαι την εκκίνηση του 2013, στο Ζάππειο Μέγαρο, την οποία είχα την τιμή να (συμ)παρουσιάσω, όπως και τον τερματισμό στο Λουτράκι. Πραγματικές γιορτ'ες, με όλους εμάς, συμμετέχοντες-κομπάρσους που αγνοούσαμε την κακή μας μοίρα. Ήταν το τελευταίο Ακρόπολις του WRC και οι πέντε αγώνες του ERC που ακολούθησαν, δεν μπορούσαν να μετριάσουν την απώλεια.

Γνωρίζοντας πως λειτουργεί το σύστημα, με χώρες να κάνουν ουρά για μία θέση στο καλεντάρι και την Ελλάδα να παλεύει με την κρίση, το ομολογώ, ούτε που φανταζόμουν πως θα μιλούσαμε για Ράλι Ακρόπολις εν έτει 2021. Φοβόμουν πως ήταν μία τελειωμένη υπόθεση, ένας αγώνας που από κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, θα χανόταν στο φάσμα της μυθολογίας. Μία ακόμα ιστορία από το ένδοξο παρελθόν, που δύσκολα θα μπορούσαν να αντιληφθούν οι νέοι.

Κάπου εδώ μπαίνει η απρόσμενα ένθερμη κυβερνητική βούληση που άλλαξε τα δεδομένα. Ποτέ άλλοτε δεν αξιολογήθηκε τόσο θετικά η ιστορική σημασία του αγώνα και η συμβολή του στην προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Ούτε ο θετικός οικονομικός του αντίκτυπος. Η δημιουργία της Επιτροπής Διεκδίκησης Παγκόσμιων Event του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αποτέλεσε μία κίνηση ματ, που προσπέρασε το ατέρμονο χάος στα εγχώρια.

Και οι Κασσάνδρες που δεν πείστηκαν από την υπογραφή μνημονίου με τον WRC Promoter, σιώπησαν μια για πάντα όταν με αρωγό την παγκόσμια πανδημία, η Ελλάδα πήρε τη θέση της Χιλής στο καλεντάρι. Κάπως έτσι, έχουμε Ακρόπολις (από) φέτος.



Τι σημαίνει όμως αυτό για την Ελλάδα; Που γέρνει η ζυγαριά αν βάλουμε στη μία πλευρά την επένδυση και στην άλλη τα οφέλη; Η απάντηση είναι… μονόπατη. Μάρτυρές μου οι αριθμοί. Το 2019 το WRC παρήγαγε 9.860 ώρες τηλεοπτικής κάλυψης. Αυτές προβλήθηκαν σε περισσότερες από 150 χώρες, με αποδέκτες 836 εκατομμύρια ανθρώπους!

Κι αν αυτά τα νούμερα αφορούν εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με το 2013 και την τελευταία παρουσία μας στο WRC, υπάρχει ένα άλλο πεδίο στο οποίο η άνοδος της προβολής έκτοτε είναι… αστρονομική – κι αυτό είναι στα social media. Η «κοινότητα» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια, οι θεάσεις online videos τα 140 εκατομμύρια, τα impressions αγγίζουν το ενάμιση δις!

Αριθμοί-χρυσάφι σε μία κρίσιμη τουριστικά περίοδο, όπου η πτώση της λίρας καθιστά την Τουρκία ως δελεαστικό προορισμό. Όμως φέτος οι γείτονές μας δεν έχουν ράλι στο WRC, εμείς έχουμε. Θα μου πείτε: «Σιγά, πόσοι τουρίστες θα έρθουν για τον αγώνα;». Όμως δεν πρέπει να σταθούμε στο δέντρο, έχουμε ένα ατελείωτο δάσος πίσω του.

Πόσοι ήξεραν κατά που πέφτει το Μπαχρέιν προτού πάει εκεί η Formula 1; Η Σιγκαπούρη, το Ώστιν και τόσα άλλα μέρη; Οι εικόνες από τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, ταξιδεύουν σε κάθε άκρη του πλανήτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το promo του Ράλι Ακρόπολις θα συνοδεύεται από απέραντο γαλάζιο και αρχαία ιστορία. Όλη η υφήλιος θα δει τις εικόνες από τη ράμπα της εκκίνησης, όπου τα World Rally Cars θα παρελάσουν κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αν αυτή δεν είναι η μέγιστη δυνατή διαφήμιση, με το ελάχιστο δυνατό αντίτιμο, τότε ποια είναι;

Προσθέστε στην εξίσωση τους παραδοσιακούς διαφημιστές της χώρας μας και αναφέρομαι φυσικά στους πρωταγωνιστές του σπορ. Ανέκαθεν λάτρευαν την Ελλάδα, ανέκαθεν έσταζαν μέλι κάθε που αναφέρονταν στον ευλογημένο τόπο μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως έλαμψε το πρόσωπο του Κάρλος Σάινθ όταν στο περυσινό Ράλι Ντακάρ στη Σαουδική Αραβία, τον ρώτησα για το ενδεχόμενο επιστροφής στο WRC. Χαμoγελούσε, μιλούσε για την Ελλάδα και το βλέμμα του ταξίδευε στα μέρη μας – εδώ που πήρε την πρώτη του νίκη, εδώ που είπε το μεγάλο «αντίο» στο WRC.

O Πέτερ Σόλμπεργκ έσπευσε να σχολιάσει την είδηση της επιστροφής μας με ένα διθυραμβικό tweet που εξήρε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Ράλι Ακρόπολις ενώ ο γιος του, Όλιβερ μου είπε πρόσφατα πως έχει ακούσει πολλές ιστορίες από τον μπαμπά και ανυπομονεί να έρθει στην Ελλάδα – ως αγωνιζόμενος πια.

Exciting news today with the legendary #AcropolisRally returning to the @OfficialWRC! It's one of the most iconic rallies, one of the most demanding and challenging, but also one I really love - winning in 2004, and getting 4 other podiums! pic.twitter.com/M1oCeiJYqq

— Petter Solberg (@Petter_Solberg) March 26, 2021