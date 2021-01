Ο όμιλος VW ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη

Η ολομέτωπη ηλεκτρική επίθεση του Volkswagen Group, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Oι παραδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων των μαρκών του Group στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, αυξήθηκαν περισσότερο από τέσσερις φορές το 2020, σε συνολικά 315.400 ηλεκτρικά οχήματα (2019: 72.600). Το ποσοστό αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) και plug-in υβριδικών (PHEV) στις συνολικές παραδόσεις, αυξήθηκε σε 9,7% (2019: 1,7%).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2020, το Volkswagen Group είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης της αγοράς στην ηλεκτροκίνηση στη Δυτική Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο περίπου 25% (2019: 14%). Οι κύριοι παράγοντες αυτής της εξέλιξης ήταν η άνοδος των Volkswagen (κλάδος επιβατικών) και Audi, οι οποίες υπερκάλυψαν τους στόχους εκπομπής ρύπων CO 2 για τους στόλους τους, κυρίως λόγω της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν τα ηλεκτρικά μοντέλα ID.3 και e-tron.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, το Volkswagen Group μείωσε κατ’ αυτόν τον τρόπο τον Μ.Ο. εκπομπών ρύπων CO 2 , για τον στόλο νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε., κατά περίπου 20% σε σύγκριση με το 2019, στα 99,8 γρμ./χλμ..

Παράλληλα, ο αυστηρός στόχος που έχουν θέσει από κοινού το Volkswagen Group με άλλους μεγάλους κατασκευαστές της Γηραιάς Ηπείρου για τη μείωση του CO 2 – δημιουργώντας μία δεξαμενή μοντέλων όπου ο Μ.Ο. προκύπτει συνολικά για όλες τις μάρκες τους – δεν επιτεύχθηκε για μόλις 0,5 γρμ./χλμ.. Το τελευταίο, αφενός είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον, αφ’ ετέρου δεν επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του Group καθώς είχαν γίνει οι σχετικές προβλέψεις. Σημειώνεται ότι οι εκπομπές Bentley και Lamborghini μετρώνται μεμονωμένα, για αυτό δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω υπολογισμούς.

Αναφορικά με τις επιμέρους μάρκες, η Volkswagen το 2020 παρήγαγε περίπου έξι εκατομμύρια γραμμάρια λιγότερο CO 2 από ό, τι προέβλεπε ο στόχος. Ο στόλος νέων επιβατικών αυτοκινήτων της Volkswagen στην Ε.Ε. πέτυχε μέσες εκπομπές CO 2 92 γρμ./χλμ., ενώ ο στόχος για τη μάρκα ήταν 97 γρμ./χλμ.. Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές CO 2 μειώθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Koμβική χρονιά το 2020

Συνολικά, περίπου 212.000 BEV ή PHEV οχήματα Volkswagen παραδόθηκαν σε πελάτες κατά το παρελθόν έτος, από τα οποία περίπου 134.000 αμιγώς ηλεκτρικά. Το ID.3 ήταν το μοντέλο κλειδί για την επίτευξη του στόχου. Με εμπορική καριέρα μόλις λίγων μηνών (από τον Σεπτέμβριο), σημείωσε παραδόσεις 56.500 μονάδων μέχρι το τέλος του χρόνου, με τη ζήτηση να αυξάνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ID.3 ήταν το best-seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε πολλές χώρες το τελευταίο τρίμηνο του 2020 ενώ στη Σουηδία, τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν το best-seller σε όλη την αγορά αυτοκινήτου – όχι μόνο στα ηλεκτρικά.

Η Audi είχε επίσης πολύ σημαντική συμβολή στην επίτευξη από το Volkswagen Group του στόχου εκπομπής ρύπων CO 2 για το 2020. Η μάρκα συνεχίζει τη μετατροπή της σε πάροχο αειφόρου premium κινητικότητας. Πέρυσι ήταν μακράν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων ανάμεσα στις τρεις γερμανικές premium μάρκες. Το Audi e-tron (συμπεριλαμβανομένου του Audi e-tron Sportback) σημείωσε σημαντική αύξηση της ζήτησης κατά το προηγούμενο έτος (47.300 μονάδες, +79,5%). Σε όλο τον κόσμο, το Audi e-tron είναι το ηλεκτρικό όχημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μεταξύ των Γερμανών premium κατασκευαστών.