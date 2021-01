Kia e-Niro: Ενέργεια για απολαυστική οδήγηση (pics & vid)

Το ολοκαίνουργιο e-Niro είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που δημιουργήθηκε από την Kia. Με μήκος αμαξώματος 4,375 μέτρα, εντάσσεται στην κατηγορία των C SUV και διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά ευρυχωρίας, άνεσης και επιδόσεων, σε δύο μάλιστα εκδόσεις ισχύος και χωρητικότητας μπαταρίας.

Το Kia e-Niro συνδυάζει την απόλαυση οδήγησης και τον εντυπωσιακό σχεδιασμό με τους μηδενικούς ρύπους, αποτελώντας ένα από τα πιο ικανά ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως.

Το e-Niro ενσωματώνει το κύρος και την επιβλητικότητα ενός SUV σε ένα κομψό, αεροδυναμικό αμάξωμα με γλυπτές επιφάνειες. Στο εμπρός μέρος, ο σχεδιασμός της μάσκας με το μοτίβο «μύτη της τίγρης» εξασφαλίζει στο αυτοκίνητο μια ξεκάθαρη εταιρική ταυτότητα, βοηθώντας παράλληλα την αεροδυναμική απόδοση και παρέχοντας έναν κομψό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Πλουσιοπάροχη προσωπικότητα

Μέσα στο Kia e-Niro, ο μοντέρνος σχεδιασμός συνδυάζεται με μεγάλους χώρους και προηγμένη τεχνολογία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του πληθώρα ρυθμίσεων για το κάθισμα, καθώς και ψηφιακά όργανα με διαγώνιο οθόνης 7 ιντσών, όπου προβάλλονται όλες οι πληροφορίες οδήγησης και φόρτισης μπαταρίας εν κινήσει.

Ένα σύγχρονο σύστημα πολυμέσων, εύκολο στην ανάγνωση και τη χρήση χάρη στη μεγάλη οθόνη αφής των 10,25 ιντσών, είναι διαθέσιμο στο βασικό εξοπλισμό. Μέσα από την οθόνη ο οδηγός έχει πρόσβαση στο στάνταρ σύστημα πλοήγησης με δωρεάν ανανέωση χαρτών για 7 χρόνια, καθώς και στο κορυφαίο ηχοσύστημα με τα 8 ηχεία της JBL, που θα εντυπωσιάσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ακροατές με τον ήχο του.

Χάρη στο μεταξόνιο των 2.7 μέτρων, το μοντέλο διαθέτει άπλετο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, καθώς και 451 λίτρα όγκου για τις αποσκευές. Ταυτόχρονα, για τη μέγιστη πρακτικότητα, το πορτ μπαγκάζ διαθέτει έναν ειδικό χώρο αποθήκευσης κάτω από το δάπεδο του για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Ασφάλεια κορυφής

Μια πλειάδα από state of the art συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης είναι διαθέσιμα στο νέο Kia e-Niro, με σκοπό να προσφέρουν κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας αλλά και απόλυτη σιγουριά κατά την οδήγηση. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Forward Collision Warning με Forward Collision Assist, το Smart Cruise Control με Stop & Go, το High Beam Assist, το Driver Attention Warning και το Lane Follow Assist.

Το Lane Follow Assist είναι μια τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης «επιπέδου δύο» που παρακολουθεί τα προπορευόμενα οχήματα και ανιχνεύει οδικές ενδείξεις για να διατηρεί το e-Niro στη λωρίδα του στον αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα ελέγχει την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και το σύστημα διεύθυνσης ανάλογα με την πορεία των εμπρός οχημάτων. Το Lane Follow Assist λειτουργεί σε ταχύτητες από 1 έως και 130 χλμ./ώρα.

Εκδόσεις για κάθε απαίτηση

Το Kia e- Niro διατίθεται με μπαταρίες ιόντων λιθίου χωρητικότητας 32,9 ή 64 kWh. Με την μικρότερη μπαταρία των 39,2 kWh, έχει εμβέλεια έως 289 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP), με μία φόρτιση. Με τη μεγάλη μπαταρία, η αυτονομία φτάνει στα 455 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο, ενώ στον αστικό το e-Niro μπορεί να κινηθεί έως και για 615 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση. Όσον αφορά την ταχύτητα ανάκτησης ενέργειας, σε ταχυφορτιστή 100 kW, χρειάζονται μόνο 42 λεπτά για να φορτιστεί η μπαταρία του e-Niro από 20% έως 80%.

Η έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία των 64 kWh συνδυάζεται με κινητήρα ισχύος 204 ίππων, που αποδίδει μέγιστη ροπή 395 Nm. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το e-Niro επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,8 δευτερόλεπτα και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 167 χλμ./ώρα. Η βασική έκδοση με μπαταρία 39,2 kWh συνδυάζεται με κινητήρα 136 ίππων, με τη ροπή να ανέρχεται και εδώ στα 395 Nm. Οι επιδόσεις παραμένουν δυναμικές, με την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 9,8 δευτερόλεπτα. Ένα ζεύγος paddles πίσω από το τιμόνι επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας του αυτοκινήτου, μεταξύ πέντε επιπέδων: Off, Level 1, Level 2, Level 3 και One Pedal.

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο που έχει επιλέξει ο οδηγός, τόσο περισσότερη ενέργεια ανακτάται κατά την επιβράδυνση. Η λειτουργία One Pedal επιτρέπει το μέγιστο επίπεδο ανάκτησης και δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να ελέγχει την ταχύτητα του e-Niro μόνο με το γκάζι. Το e-Niro είναι επίσης εξοπλισμένο με το σύστημα Drive Mode Select, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να επιλέξουν το πρόγραμμα οδήγησης που επιθυμούν. Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι τα Eco, Eco +, Normal και Sport. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, το Kia e-Niro μεταμορφώνεται σταδιακά από ένα πολύ οικονομικό και ήπιο, σε ένα σπορ αυτοκίνητο, ανταποκρινόμενο απόλυτα τόσο στις διαθέσεις του οδηγού του, όσο και στο είδος της διαδρομής.

Δυναμικά και άνετα

Χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και την άριστη ρύθμιση της ανεξάρτητης εμπρός και πίσω ανάρτησης, το ηλεκτρικό Kia e-Niro παρουσιάζει μια εξαιρετικά ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Στις μεγάλες ταχύτητες η σταθερότητα είναι ακλόνητη, ενώ η ευελιξία και η αμεσότητα των χειρισμών στις στροφές εντυπωσιακή.

​

Στις αστικές μετακινήσεις, οι μεγάλες διαδρομές της ανάρτησης εξασφαλίζουν κορυφαία άνεση, όπως επίσης και στις εκτός δρόμου εξορμήσεις.

Προσιτό και αξιόπιστο

Με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει κανείς και στις δύο εκδόσεις του, το νέο Kia e-Niro αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση οικογενειακού ηλεκτροκίνητου SUV. Το κόστος του ξεκινά από τις 42.990 ευρώ χωρίς να έχει αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση. Το μοντέλο συνοδεύεται με την κορυφαία 7ετή ή για 150.000 χιλιόμετρα εργοστασιακή εγγύηση της Kia, η οποία καλύπτει επίσης την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα.