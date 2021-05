Από την πίστα στο γήπεδο ο γκολτζής Λεκλέρ (vid)

Τα τελευταία 24ωρα ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικά για τους δύο οδηγούς της Ferrari. Από το GP Μονακό όπου ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε στην 2η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ εγκατέλειψε στο Paul Ricard για δοκιμές των ελαστικών της Pirelli για το 2022.

Μετά το τέλος της πρώτης μέρας δοκιμών, αμφότεροι πέταξαν για Τορίνο και το Allianz Stadium, όπου συμμετείχαν στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου, La Partita del Cuore, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο καμπάνιας ενάντια στον καρκίνο.

Στον αγώνα συμμετείχαν διάφορες διασημότητες από τον χώρο του καλλιτεχνικού χώρου, ποδοσφαιριστές και προπονητές. Μάλιστα τον αγώνα ξεκίνησε η γυναικεία ομάδα της Juventus.

Το παιχνίδι έληξε με σκορ 7-5, με τον Λεκλέρ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της Nazionale Cantanti στην οποία προπονητής ήταν ο Φάμπιο Καπέλο. Αυτό έγινε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση δοκιμών της Pirelli με βρόχινα ελαστικά για το 2022. Επίσης, συμμετείχε στον αγώνα ο ισχυρός άνδρας της Ferrari, Τζον Έλκαν.

From the race track to the football pitch

F1 drivers took part in the La Partita Del Cuore charity football match in Turin on Tuesday

And what a cool and composed finish from @Charles_Leclerc after a Pirlo and Nedved exchange! #F1 pic.twitter.com/Ati6exFVZf

