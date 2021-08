Το ηφαίστειο της F1 δεν... έσκασε ακόμα

Στον αγώνα της Ουγγαρίας θα εκτονωνόταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η ένταση που δημιουργήθηκε στο Σίλβερστον ανάμεσα σε Mercedes και Red Bull, αλλά η βροχή και ο Μπότας έδωσαν παράταση.

Το GP Ουγγαρίας της περασμένης Κυριακής ήταν ο τελευταίος αγώνας πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 και περιμέναμε (ή ελπίζαμε) ότι στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ θα γινόταν ένας αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου θα έφερνε -προσωρινά τουλάχιστον- ένα κλείσιμο στη μεγάλη διαμάχη που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες -και τους δύο κορυφαίους οδηγούς- της φετινής σεζόν. Κάποιος θα κέρδιζε, κάποιος θα έχανε και όλοι θα κοίταζαν μπροστά.

Όπως ξέρουμε, τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε. Η βροχή που έπεσε λίγο πριν από την εκκίνηση του αγώνα έκανε την πίστα να γλιστράει πολύ, με αποτέλεσμα στην πρώτη στροφή κάμποσοι οδηγοί να χάσουν το φρενάρισμα και τα μονοθέσια της F1 να μετατραπούν για λίγο σε συγκρουόμενα.

Το λάθος του Βάλτερι Μπότας στην πρώτη στροφή ήταν και το πιο καθοριστικό. Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes φρέναρε, μπλόκαρε τους τροχούς του και ακυβέρνητος έπεσε πάνω στον Λάντο Νόρις. Αυτή ήταν η αρχή ενός ντόμινο που έβγαλε εκτός πίστας και εκτός αγώνα, εκτός από τη McLaren, τις δύο Red Bull Racing των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ. Όσα έγιναν από εκεί και πέρα στον αγώνα μπορείτε να τα διαβάσετε στην ανασκόπησή του από το Gazzetta.

Absolute chaos at Turn 1 of the Hungarian Grand Prix #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/MZycUtllCa

Πρέπει ωστόσο να ξεκαθαρίσουμε κάτι: το να έχει ένας οδηγός την ευθύνη για μια σύγκρουση δεν σημαίνει σχεδόν ποτέ ότι είχε πρόθεση να την προκαλέσει. Ο Χάμιλτον στο Σίλβεστον δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να ακουμπήσει με τον Φερστάπεν. Ούτε ο Μπότας φυσικά στην πρώτη στροφή στην Ουγγαρία ήθελε να χάσει τα φρένα και να πέσει πάνω σε κάποιον.

Αυτό που μένει όμως είναι ότι ένας από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε για δεύτερο αγώνα στη σειρά εκτός αγώνα ύστερα από συμβάν με ενεργή εμπλοκή οδηγού της Mercedes και αυτό κάνει τον εκνευρισμό στις τάξεις της Red BUll ακόμα μεγαλύτερο. Δεν μπορούν φυσικά να ρίξουν άμεσα το φταίξιμο στον Μπότας, το ξέρουν ότι είναι παράλογο. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να επιστρατεύσουν λίγο σαρκασμό και να βγάλουν την ειρωνική ανακοίνωση με τις δηλώσεις του Κρίστιαν Χόρνερ για την «καλή δουλειά του Μπότας».

Στη Red Bull έχουν δίκιο να αισθάνονται ότι τους έχει χτυπήσει η ατυχία φέτος. Ο Φερστάπεν έχει δύο εγκαταλείψεις χωρίς να ευθύνεται για αυτές και μία που έχει τη μικρότερη ευθύνη (Αζερμπαϊτζάν, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία). Χωρίς αυτές θα είχε περίπου 60 βαθμούς παραπάνω στη συγκομιδή του μέχρι τώρα και θα ήταν με διαφορά πρώτος στο Πρωτάθλημα Οδηγών. Αντ' αυτού, βρίσκεται 8 βαθμούς πίσω από τον Χάμιλτον.

Με τα «αν» όμως δεν γράφεται ιστορία. Ο ρους της ιστορίας αλλάζει κατεύθυνση σε συγκεκριμένα σημεία καμπής, όπως αυτό στη στροφή Κοπς στην πίστα του Σίλβερστον. Σε εκείνη τη στιγμιαία επαφή, είναι πιθανό να άλλαξε η πορεία ολόκληρης της φετινής σεζόν.

The moment of impact between Hamilton and Verstappen #BritishGP #F1 pic.twitter.com/kxbV5xPYPt