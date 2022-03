Το μονοθέσιο που ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε μία από τις καλύτερες νίκες της καριέρας του βγαίνει σε δημοπρασία με αρχική τιμή πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μονοθέσια της Formula 1 είναι ανά καιρούς σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε δημοπρασίες που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο. "Κοσμήματα" που έχουν διαπρέψει σε αγώνες, έχουν κατακτήσει νίκες, πρωταθλήματα και έχουν αποτελέσει "εργαλεία" θρύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως ο Μίκαελ Σουμάχερ.



Το 1998 ο Γερμανός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του στο GP Ουγγαρίας, οδηγώντας τη Ferrari F300. Παρότι έκανε περισσότερα pit-stop, είχε καταφέρει να κερδίσει τις δύο McLaren, εκμεταλλευόμενος ένα καταπληκτικό stint 19 γύρων στο οποίο κέρδισε 25 δευτερόλεπτα έναν των αντιπάλων του. Ο ίδιος ο Σουμάχερ είχε χαρακτηρίσει τη νίκη αυτή, ως μία από τις καλύτερες της καριέρας του.

Which Grand Prix would you say was Michael Schumacher's greatest? Here's mine: Hungary 1998 #KeepFightingMichael pic.twitter.com/pRnQu2K8hr