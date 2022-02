Η πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών για το 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη McLaren να βρίσκεται στην κορυφή των χρόνων.

Η Formula 1 ξεκίνησε έστω και ανεπίσημα για το 2022, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν μία γεμάτη πρώτη ημέρα δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης. Οι 8 ώρες δράσης διεξήχθησαν δίχως διακοπές από κόκκινες σημαίες και η πλειοψηφία των ομάδων ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμά της.

Συνολικά τα 16 μονοθέσια που πήραν μέρος κάλυψαν περισσότερους από 1.000 γύρους την πρώτη ημέρα δοκιμών. Μάλιστα 8 από τις 10 ομάδες ξεπέρασαν τον αριθμό γύρων που είχαν σημειώσει την πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών του 2021. Η αξιοπιστία των μονοθεσίων ήταν τέτοια που επέτρεψε σε τέσσερις οδηγούς να σημειώσουν περισσότερους από 100 γύρους.

Μπορεί οι χρόνοι να μην σημαίνουν τίποτα ακόμη, όμως τα χιλιόμετρα που διανύουν οι ομάδες είναι άκρως σημαντικά.

The devil's in the details



Up close and personal with some of the 2022 challengers! #F1 pic.twitter.com/stRVK2ygWG