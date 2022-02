Ο Βρετανός δεν οδηγούσε στο πρωινό μέρος των δοκιμών της Βαρκελώνης αλλά δεν έμεινε άπραγος.

Μέχρι πρότινος τον τίτλο του «επιθεωρητή» της Formula 1, τον είχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Πάντα άγρυπνο μάτι που με κάθε ευκαιρία παρατηρεί προσεκτικά τις λύσεις που αξιοποιεί ο ανταγωνισμός. Έχοντας γενικότερη αντίληψη του πως λειτουργούν τα σύγχρονα μονοθέσια, το έμπειρο μάτι του καταγράφει πράγματα που μπορούν να παίξουν το ρόλο τους και έχει συχνά απαθανατιστεί να χαζεύει από κοντά τα αγωνιστικά άλλων ομάδων.

Σήμερα στο ρόλο του «επιθεωρητή» είδαμε τον Λούις Χάμιλτον. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα πάρει το απόγευμα τη σκυτάλη από τον Τζορτζ Ράσελ, στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας δοκιμών εξέλιξης της Formula 1, που διεξάγονται στην πίστα της Βαρκελώνης. Ωστόσο, δεν άφησε το πρωινό να πάει χαμένο.

Ο 37χρονος έκανε βόλτες στο pit lane και χάζευε τα μονοθέσια των άλλων ομάδων – άλλωστε ειδικά τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διαφορά ανάμεσά τους. Έχουμε νέους κανονισμούς και οι ομάδες έχουν υιοθετήσει νέες λύσεις. Και μάλιστα, συχνά πολύ διαφορετικές όπως βλέπουμε στις πρώτες εικόνες και video από τη Βαρκελώνη.

Ο Χάμιλτον στάθηκε περισσότερο μπροστά από το γκαράζ της Red Bull Racing, μελετώντας το μονοθέσιο του μεγάλου του αντιπάλου το 2021 – του Μαξ Φερστάπεν. Η νέα RB18 τράβηξε τα βλέμματα με τον εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό των sidepods και o Λούις πέρασε αρκετό χρόνο χαζεύοντας τις ιδέες της σχεδιαστικής ομάδας του Έντριαν Νιούι.

Πάντως, ειδικά όταν ανέβασε και την κουκούλα, ταίριαζε γάντι στο προφίλ του «κατασκόπου».

Lewis Hamilton checks out all the cars on a pitlane walk...👀 pic.twitter.com/FEHN7X4Nqf