Πως η McLaren χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα ώστε να υπογράψει τον Ισπανο για τη σεζόν του 2007.

Ο Φερνάντο Αλόνσο έγραψε ιστορία στη Formula 1, καθώς έγινε ο πρώτος ισπανός πρωταθλητής στο σπορ. Οι δύο τίτλοι που κατέκτησε ήταν με τη Renault το 2005 και το 2006, όμως δεν κατάφερε να προσθέσει ακόμη έναν στο πλούσιο βιογραφικό του. Αρκετές φορές έφτασε κοντά, ειδικά το 2010 και το 2012 που ήταν οι τελευταίες χρονιές που έκανε πρωταθλητισμό.

Ορισμένες από τις επιλογές του Ισπανού στην καριέρα του στη Formula 1 αποδείχθηκαν λανθασμένες. Τα δύο περάσματά του από τη McLaren σίγουρα μπορούν να χαρακτηριστούν αποτυχημένα, καθώς ποτέ δεν κατάφεραν οι δύο πλευρές να κερδίσουν μαζί. Το πρώτο πέρασμα ήταν το 2007, όπου οι σχέσεις του με την ομάδα κατέρρευσαν στο μέσον της σεζόν και το πρόωρο διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο.

Όμως το πώς κατέληξε εξ’αρχής στη McLaren το 2007 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Πέδρο Ντε Λα Ρόσα, αποκάλυψε το ρόλο που είχε ως... ειδικός πράκτορας, για να υπογράψει ο συμπατριώτης του για πρώτη φορά με τη βρετανική ομάδα.



Ο Ισπανός εξιστορεί τα γεγονότα στο ντοκιμαντέρ του DAZN με τίτλο «2005, the year that changed our lives» (2005, η χρονιά που άλλαξε τη ζωή μας»: «Πρέπει να ομολογήσω πως η προσέγγιση της McLaren ξεκίνησε πριν το GP Βραζιλίας το 2005, κάναμε πρόταση στον Φερνάντο να έρθει το 2007. Ο Ρον Ντένις (τότε επικεφαλής της ομάδας) με κάλεσε και μου είπε: “Πέδρο θέλω να κάνεις προσφορά στον Φερνάντο να υπογράψει μαζί μας για το 2007, ξέρω πως έχει συμβόλαιο μόνο για το 2006”. Του απάντησα θετικά και πως θα το κάνω τη Δευτέρα».

Όμως ο Ρον Ντένις δεν του άφησε τέτοιο περιθώριο: «Όχι Πέδρο δεν με κατάλαβες, πρέπει να γίνει πριν αναδειχθεί πρωταθλητής, διότι θέλω να ξέρει το ενδιαφέρον μας πριν πάρει το πρωτάθλημα. Όταν θα πάρει το πρωτάθλημα θα τον θέλουν όλοι, άρα θέλω να το ξέρει πριν το πάρει».

Το μόνο πρόβλημα ήταν πως ο Ντε Λα Ρόσα δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει με τον Αλόνσο, κάτι που έκανε την αποστολή του πιο δύσκολη.

«Είπα τότε στον Ρον Ντένις πως δεν είχα τον αριθμό του Φερνάντο. Δεν είχα καμία σχέση μαζί του τότε, ήμασταν αντίπαλοι. Λόγω αυτής της επικοινωνίας, αποκτήσαμε τις στενές σχέσεις που διατηρούμε μέχρι σήμερα. Ως αναπληρωματικός οδηγός, έκανα πρόταση στον Αλόνσο να έρθει στη McLaren όταν ήθελα εγώ να γίνω κανονικός οδηγός της. Εκείνη την ώρα πιστεύω πως ήταν πολύ σημαντικό για την καριέρα του Φερνάντο να έχει πρόταση συνεργασίας με τη McLaren», είπε ο Ντε Λα Ρόσα.

Πλέον ο Φερνάντο Αλόνσο όντας 40 ετών είναι ακόμα στη Formula 1 και οδηγεί για την Alpine. Το 2021 ολοκλήρωσε στην 9η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς ευελπιστεί να παλέψει για ακόμη έναν τίτλο τη φετινή χρονιά.

Φωτογραφίες: Alpine