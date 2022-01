Ο θρίαμβος του Ισπανού στο Australian Open σχολιάστηκε και από την κοινότητα της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Ράφα Ναδάλ συγκλόνισε με την κατάκτηση του Australian Open, μετά από έναν τελικό θρίλερ κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Έτσι ο σπουδαίος τενίστας κατέκτησε τον 21ο τίτλο σε Grand Slam στη σπουδαία καριέρα του.

Μία επιτυχία που δεν πέρασε απαρατήρητη από το υπόλοιπο φάσμα του αθλητισμού. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο εκπρόσωποι της στρογγυλής θεάς που σχολίασαν αυτή την επιτυχία – ήταν και οδηγοί της Formula 1!

VAMOS RAFA!!! — Carlos Sainz (@Carlossainz55) January 30, 2022

Πρώτος ήταν ο συμπατριώτης του, Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari έβλεπε τον τελικό της Μελβούρνης και έγραψε στα προσωπικά του social media: «VAMOS RAFA!!!».

O Τζορτζ Ράσελ ήταν πιο λαλίστατος. Συγκεκριμένα, ο οδηγός της Mercedes-AMG έγραψε: «Ουάου Ράφαελ Ναδάλ. Τι αθλητής! Τι παίκτης! Συγχαρητήρια για το 21ο»!

Wow @RafaelNadal. What an athlete! What a player! Congrats on 21 🏆 — George Russell (@GeorgeRussell63) January 30, 2022

Τένις έβλεπε και ο Πιερ Γκασλί, με τον οδηγό της Scuderia AlphaTauri να αποκαλεί τον Ναδάλ «Ιδιοφυία».

RAFA - UN GENIO 👏🏼 @RafaelNadal — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) January 30, 2022

O πρώην πιλότος της Formula 1, Πέδρο ντε λα Ρόσα, ανέβασε μία φωτογραφία όπου πανηγυρίζει μπροστά από την οθόνη στην οποία παρακολουθούσε τον τελικό και έγραψε: «Τελικά υπάρχουν υπέρ-ήρωες».

Existen los súper héroes 🙌 #RafaelNadal — Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) January 30, 2022

Τέλος, την επιτυχία του Ναδάλ σχολίασε εκτενώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2016, Νίκο Ρόσμπεργκ. Τους ενώνει άλλωστε και το γεγονός πως είναι αμφότεροι πρεσβευτές της Sunreed Yachts.

What. A. Legend. @RafaelNadal Super congrats to my fellow @SunreefYachts ambassador! Watched every minute of it! My daughters thought I was crazy shouting at the TV! Well done also to Medvedev. #AusOpen pic.twitter.com/YgjNkT8IWY — Nico Rosberg (@NicoRosberg) January 30, 2022

O 36χρονος έγραψε: «Τι θρύλος! Πολλά συγχαρητήρια, παρακολούθησα κάθε λεπτό του τελικού. Οι κόρες μου με πέρασαν για τρελό, επειδή φώναζα στην τηλεόραση. Συγχαρητήρια και στον Μεντβέντεφ».

Μάλιστα ο Γερμανός ήταν διπλά χαρούμενος γιατί έσπασε η κατάρα που ήθελε τους αθλητές στους οποίους εύχεται καλή επιτυχία, να ηττούνται. Πρώτα ήταν ο Σαρλ Λεκλέρκ στο Grand Prix του Μονακό, μετά ήταν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας στο Euro, ευτυχώς για τον Ναδάλ, δεν τρίτωσε το κακό!