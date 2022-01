Η Ford επιστρέφει στους αγώνες αντοχής με τη Mustang GT3

Η Ford θα επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής το 2024 με μία αγωνιστική έκδοση της Mustang.

Το μέλλον των αγώνων αντοχής προβλέπεται λαμπρό, καθώς ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές ανακοινώνουν αγωνιστικά προγράμματα. Η κατηγορία Hypercar αποκτά ολοένα και περισσότερες συμμετοχές, ενώ αυτή της GT3 συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Η Ford ανακοίνωσε στο πλαίσιο του 24ωρου αγώνα της Daytona πως από το 2024 θα ξεκινήσει πρόγραμμα GT3. Το αγωνιστικό θα βασιστεί στη θρυλική Mustang και θα κάνει ντεμπούτο στην Daytona. Στο πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστεί με την Multimatic, η οποία θα αναλάβει την κατασκευή της Mustang GT3.

Επιπλέον γνωστοποίησε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αγωνιστικού. Η Ford Mustang GT3 θα φορά τον 5.0 λίτρων V8 Coyote κινητήρα που θα εξελιχθεί από τη Ford Performance και θα κατασκευάζεται από την M-Sport, με την οποία η αμερικανική φίρμα έχει στενή πολυετή συνεργασία στο WRC. Εκτός από το πρόγραμμα GT3, η αμερικανική φίρμα ανακοίνωσε πως το 2023 θα λανσάρει τη νέα αγωνιστική Mustang GT4.

Η Ford ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί με εργοστασιακή συμμετοχή στο πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων της IMSA το 2024 και επίσης στοχεύει την επιστροφή της στις 24 Ώρες Λε Μαν. Επίσημος οδηγός εξέλιξης ανακοινώθηκε πως θα είναι ο Τζόι Χαντ.

Αυτό θα είναι το πρώτο εργοστασιακό πρόγραμμα της Ford μετά το GT GTE που ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2019.

Our return to global sports car racing will be led by the #FordMustang GT3, due to debut in 2024, with a new Mustang GT4 bound for the 2023 season. Welcome home! 🐎 pic.twitter.com/X5j1Mpho9x