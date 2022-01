Η Alpine ανακοίνωσε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου της μονοθεσίου, δύο ημέρες πριν την έναρξη των χειμερινών δοκιμών.

Η σεζόν του 2022 πλησιάζει και οι ομάδες της Formula 1 εργάζονται με αμείωτους ρυθμούς στα εργοστάσιά τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα. Βρισκόμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις χειμερινές δοκιμές οι ανακοινώσεις σχετικά με τις παρουσιάσεις των μονοθεσίων έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η τελευταία ομάδα που ανακοίνωσε τη δική της ημερομηνία είναι η Alpine. Η νέα A522, όπως θα είναι η επίσημη ονομασία, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη των χειμερινών δοκιμών στην Ισπανία. H γαλλική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του διοικητικού τμήματός της, μετά και την αποχώρηση των Μαρσίν Μπουτκόφσκι και Αλέν Προστ.

Η Alpine θα συνεχίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τους Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν στο δυναμικό της. Το 2021 κατετάγη στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη νίκη για την ομάδα στο GP Ουγγαρίας. Οι στόχοι για το 2022 είναι υψηλότεροι, με τη νέα γενιά μονοθεσίων να φέρνει αισιοδοξία στο εργοστάσιο του Ένστον.

Εκτός από την Alpine, οι Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes και AlphaTauri έχουν ανακοινώσει ημερομηνίες παρουσίασης των νέων τους μονοθεσίων. Το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2022 είναι προγραμματισμένο για τις 23-25 Φεβρουαρίου στην πίστα της Βαρκελώνης στην Ισπανία, ενώ το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Μαρτίου στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Alpine για την ημερομηνία αποκάλυψης της A522.

Something's coming... We're edging closer to the new era of #Alpine innovation.



Save the Date 21.02.22#A522 @alpinecars @alpineracing pic.twitter.com/eYk9459ylb