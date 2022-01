H πετυχημένη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix ως πηγή έμπνευσης για δημιουργούς videogames με θέμα το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Formula 1 υπό τη διοίκηση της Liberty Media έχει έρθει ακόμα πιο κοντά στους οπαδούς του σπορ. Μάλιστα στα 5 χρόνια που έχει τα εμπορικά δικαιώματα κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των φανατικών οπαδών σε όλο τον πλανήτη. Τα αποτελέσματα φαίνονται ήδη στον τομέα των social media, με το σπορ να σπάει το ένα ρεκόρ προβολών μετά το άλλο σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα.

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Formula 1 είναι η σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix, «Drive to Survive», που έχει καταφέρει να αντλήσει το ενδιαφέρον ανθρώπων που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους ούτε έναν αγώνα. Μπορεί η γνώμη των ίδιων των οδηγών να μην είναι και η καλύτερη, ωστόσο το αντίκτυπο στους θεατές ήταν μεγάλο, καθώς έρχονται πιο κοντά στους ανθρώπους που αγωνίζονται για 90 λεπτά και οδηγούν πέρα από τα όρια.

Η σειρά αυτή της δημοφιλούς συνδρομητικής πλατφόρμας είναι πλέον πηγή έμπνευσης ώστε ιστορίες να μεταφερθούν και στον εικονικό κόσμο. Η Codemasters, η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα ανάπτυξης videogame της Formula 1 επιχείρησε στον τίτλο «F1 2021» να ενσωματώσει μια δική της ιστορία μέσα στον κόσμο του σπορ ονόματι «Braking Point». Η ανάδειξη από μικρές κατηγορίες, η αντιπαλότητα με άλλους οδηγούς και η μάχη για διάκριση ήταν το κύριο συστατικό.

Τώρα η εταιρεία λανσάρει τον επόμενο μήνα το videogame με θέμα το μηχανοκίνητο αθλητισμό, Grid Legends. Στο νέο τίτλο της σειράς αυτής θα δούμε το «Driven to Glory», ένα mode που είναι απευθείας εμπνευσμένο από το «Drive to Survive» και υπόσχεται τεράστιο περιεχόμενο.

Στην ιστορία αυτή ξεκινάς ως ο οδηγός #22 που υπογράφει για την ομάδα Seneca που δυσκολεύεται σημαντικά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο στόχος είναι η αναρρίχηση στις κατηγορίες αγώνων με το σενάριο να αλλάζει συνεχώς τροπή και ο παίκτης θα βρεθεί αρκετές φορές προ εκπλήξεως.

Παράλληλα η ιστορία της ομάδας διαδραματίζεται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων on camera όπως γίνεται στο «Drive to Survive».

Αντιπαλότητες, δυσκολίες, συμμετοχή σε διάφορες μορφές αγώνων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της ιστορίας που θα ζήσει ο παίκτης μέχρι να φτάσει στον απόλυτο στόχο. Το «Driven to Glory» είναι ένα σαφές βήμα μπροστά από το «Breaking Point» του F1 2021 και μένει να δούμε τι ετοιμάζει η εταιρεία για τον επόμενο τίτλο του επίσημου videogame του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ.

Το Grid Legends θα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 αυτοκίνητα και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου για τις πλατφόρμες PlayStation, Xbox, Steam & Origin.

