Formula 1: Νέες αλλαγές στην πίστα του Όστιν

H πίστα Circuit of the Americas στο Τέξας των ΗΠΑ θα στρωθεί με νέα άσφαλτο, μετά τα παράπονα των οδηγών της Formula 1 και του MotoGP.

To GP ΗΠΑ επέστρεψε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2012 και αντικατέστησε τη διάσημη πίστα της Ινδιανάπολις. Για να συμβεί αυτό όμως, έπρεπε να χτιστεί μια νέα πίστα, με το Όστιν του Τέξας να είναι η τελική επιλογή. Το Circuit of the Americas δημιουργήθηκε και από την πρώτη στιγμή κέρδισε τις καρδιές των οδηγών με τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του.

Όμως το σιρκουί έχει χτιστεί πάνω σε έδαφος όπου πριν ήταν βάλτος και αυτό σημαίνει πως το έδαφος κάθε χρόνο μετατοπίζεται. Αυτό αλλάζει την ιδιομορφία της πίστας και δημιουργεί σαμαράκια που κάνουν τη ζωή των οδηγών δύσκολη. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του MotoGP, υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια ανησυχία για την ασφάλεια των αναβατών.

Τώρα η πίστα ανακοίνωσε πως θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση ώστε να εξαφανιστούν οι αναπηδήσεις και η επιφάνεια να γίνει λεία. Η νέα άσφαλτος θα τοποθετηθεί στις στροφές 2, 10 και στο σύμπλεγμα 12-16. Για την αναγνώριση των σημείων που χρήζουν επίλυσης, η πίστα συνεργάστηκε με το πανεπιστήμιο A&M ώστε να σκανάρει μέσω ενός προγράμματος 3D το έδαφος γύρω από την πίστα. Με τον τρόπο αυτό πήραν ακριβή δεδομένα για τη δουλειά που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Η πίστα Circuit of the Americas θα φιλοξενήσει αγώνα MotoGP στις 8-10 Απριλίου και αγώνα Formula 1 στις 21-23 Οκτωβρίου. Αμφότεροι αναμένεται να είναι sold-out, ενώ η αύξηση της δημοτικότητας των δύο πρωταθλημάτων, επιφέρει τεράστια έσοδα στην τοπική κοινωνία.

Δείτε τους Πάνο Σεϊτανίδη και Κώστα Παστρίμα να αναλύουν τη σεζόν της Formula 1 για το 2021.

Image credit: Ferrari, Yamaha