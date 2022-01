Φερστάπεν: Επιστρέφει ψηφιακά στις 24 Ώρες του ΛεΜαν

Ο Μαξ Φερστάπεν επιστρέφει στις πίστες στη μορφή του simracing, καθώς θα λάβει μέρος στις 24 Ώρες Λε Μαν Virtual μαζί με πλειάδα οδηγών.

O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν είναι γνωστός λάτρης του simracing και έχει συμμετάσχει σε πολλούς virtual αγώνες. Αρκετές φορές μάλιστα είναι ένας τρόπος κατά τον ίδιο να προετοιμαστεί για αγώνες της F1.

Αυτό το σαββατοκύριακο 15-16 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι 24 Ώρες Λε Μαν Virtual. O αγώνας αυτός είναι μέρος του Virtual πρωταθλήματος eSports του WEC και συγκεντρώνει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του simracing. O Φερστάπεν θα αγωνιστεί με την ομάδα του, Team Redline, και θα έχει για teammate τον οδηγό της McLaren στο Indycar και πρώην πρωταθλητή της Ευρωπαϊκής F3, Φίλιξ Ρόζενκβιστ.

Όμως δεν είναι οι μόνοι οδηγοί που θα δούμε στον αγώνα. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Χουαν-Πάμπλο Μοντόγια θα μοιραστεί το ίδιο αυτοκίνητο με τον γιο του, Σεμπάστιαν. Ο πρωταθλητής του Indycar για το 2021, Άλεξ Παλού θα είναι επίσης στον αγώνα. Άλλα μεγάλα ονόματα είναι οι: Λούι Ντέλατραζ, Τομ Ντίλμαν, Ντάνι Ζουκαντέλα, Μπρούνο Σπένγκλερ, Φελίπε Ντρούγκοβιτς, Γίφε Γε, Ματ Κάμπελ, Νίκλας Νίλσεν και Όλιβερ Ρόουλαντ.

