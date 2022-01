Formula 1: Η Mercedes αποχαιρέτησε τον Μπότας (vid)

H Mercedes είπε το δικό της αντίο στον Βάλτερι Μπότας για τη συνεισφορά του στην ομάδα τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές σεζόν.

O Βάλτερι Μπότας μετακόμισε στη Mercedes από τη Williams το 2017 και πέρασε πέντε συνολικά σεζόν στη γερμανική ομάδα δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον. Κατέκτησε 10 νίκες και 20 pole position, ενώ κατάφερε να σημειώσει 19 ταχύτερους γύρους. Στα χρόνια του με τη Mercedes βοήθησε σημαντικά στην κατάκτηση 5 συνεχόμενων πρωταθλημάτων κατασκευαστών.

Το έργο του δεν ήταν εύκολο καθώς είχε δίπλα του τον Λιούις Χάμιλτον που κατέκτησε 4 τίτλους και έφτασε πολύ κοντά στον πέμπτο. Η αναγνώριση του Φινλανδού δεν ήταν μεγάλη, ιδιαίτερα από τους οπαδούς της Formula 1, όμως η Mercedes είχε βρει τον τέλειο οδηγό για τη δουλειά που ήθελε να κάνει και ο Χάμιλτον είχε τον «καλύτερο teammate στην ιστορία της Formula 1», όπως τον είχε αποκαλέσει.

Το 2022 ο Μπότας θα μετακομίσει στην Alfa Romeo και θα ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Δίπλα του θα έχει τον rookie, Γκουάνγιου Ζου και θα έχει το ρόλο του μέντορα για τον νεαρό Κινέζο. Στη θέση του στη Mercedes θα μεταβεί ο Τζορτζ Ράσελ, που κάνει το μεγάλο βήμα από τη Williams.

Η Mercedes είχε διοργανώσει εκδήλωση στο εργοστάσιό της στο Μπράκλεϊ του Ηνωμένου Βασιλείου αφιερωμένη στον Μπότας και τώρα δημοσιεύει ένα βίντεο όπου το προσωπικό της ομάδας, σημαντικά στελέχη όπως ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ και ο επί 4 χρόνια teammate του, Λιούις Χάμιλτον, στέλνουν το δικό τους ευχαριστώ.

Δείτε το παρακάτω βίντεο που δημοσίευσε η Mercedes για τον Μπότας.

Kiitos Valtteri. From everyone in the Team. Thank you for being part of this journey with us.