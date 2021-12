Formula 1: Ο Φέτελ αναδείχθηκε «Βασιλιάς των προσπεράσεων»

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ο οδηγός που ξεχώρισε στην αγωνιστική σεζόν του 2021, πραγματοποιώντας τα περισσότερα προσπεράσματα.

Η Formula 1 προσπαθεί να βρει νέους τρόπους να προσθέσει επιπλέον ενδιαφέρον στο σπορ και στο 2021 θεσμοθέτησε βραβείο για τα περισσότερα προσπεράσματα σε μια σεζόν. Παρά το γεγονός πως ούτε οι ίδιοι οδηγοί γνώριζαν πως ακριβώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, στον τελευταίο αγώνα οι Σεμπάστιαν Φέτελ, Φερνάντο Αλόνσο και Κίμι Ράικονεν ήταν στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Το GP Άμπου Ντάμπι αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ, που πραγματοποίησε τα περισσότερα προσπεράσματα και ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά με 132 στο σύνολο. Ο Αλόνσο πήρε 2η θέση με 128 προσπεράσματα, ενώ ένα λιγότερο (127) είχε ο Ράικονεν.

Mετά τον αγώνα, ο ίδιος ο οδηγός της Aston Martin είχε αναρωτηθεί αστειευόμενος αν το έπαθλο ήταν ένα εκατομμύριο ζελεδάκια. Αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε μετά το βάθρο του στο GP Αζερμπαϊτζάν.

