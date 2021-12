Formula 1: Το ευχαριστώ του Τσιτσιπά στον Λατίφι για την εγκατάλειψη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε live το GP του Άμπου Ντάμπι και ευχαρίστησε τον Νικολάς Λατίφι για την εγκατάλειψη.

Έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες της Formula-1 παρακολούθησε δια ζώσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Άμπου Ντάμπι και πανηγύρισε φυσικά την νίκη του Μαξ Φερστάπεν.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που έχει χορηγό την Red Bull είχε δηλώσει πως υποστηρίζει τον Μαξ αλλά μετά από τον αγώνα συνεχάρη τον Νικολάς Λατίφι.

Just bumped into Stef, who is here with Red Bull and attending his first F1!