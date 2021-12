Formula 1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαλέγει πρωταθλητή!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε τον οδηγό που θέλει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η Formula 1 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Άμπου Ντάμπι για τον τελευταίο της αγώνα στο 2021 που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν είναι ισόβαθμοι στο πρωτάθλημα με 369,5 βαθμούς και όποιος τερματίσει μπροστά θα πάρει τον τίτλο.

Στις κατατακτήριες δοκιμές είδαμε την πρώτη μάχη να κερδίζει ο Ολλανδός της Red Bull Racing, παίρνοντας την pole position μπροστά από τον Βρετανό της Mercedes. Όμως σημαντικό είναι το γεγονός πως ο Φερστάπεν θα εκκινήσει με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ ο Χάμιλτον με τη μέση.

Λίγο μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, η Formula 1 δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο διάσημοι επιλέγουν το ποιον θέλουν να πάρει το πρωτάθλημα. Μεταξύ αυτών ο δικός μας Στέφανος Τσιτσιπάς που θέλει τον Μαξ Φερστάπεν να πάρει τον τίτλο από τον Χάμιλτον. Επιπλέον, την άποψή τους εξέφρασαν αρκετοί αθλητές, όπως ο πρωταθλητής του MotoGP, Φάμπιο Κουαρταραρό, ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Τρεντ-Αλεξάντερ Άρνολντ, ο πρώην ποδοσφαιριστής, Μάρκο Φαν Μπάστεν και άλλοι.

Δείτε το βίντεο στο παρακάτω link.

We asked sports stars, entertainers, and personalities from around the world to answer one simple question...



Max or Lewis? #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/sFjG3M2Ymn